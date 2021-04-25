Первушин – о разгроме от «Локомотива»: «Эту игру однозначно надо записать в плюс. Очень достойно выглядели»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин подытожил матч 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:5). Москвичи добились 11-й победы подряд.

«Очень достойно выглядели на фоне «Локомотива». Эту игру однозначно надо записать в плюс. Думаю, у соперника после кубковой игры присутствовал недонастрой, не хватало времени разбежаться.

В первом тайме у нас было больше шансов забивать, даже играть первым номером. Было очень много подборов, из-за них мы много времени проводили на чужой половине. Однако во втором тайме путем замен и повышенной самоотдачи соперник обеспечил себе результат», – сказал Первушин.