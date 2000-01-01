Игрокам «Тамбова» пообещали со следующей недели начать выплату долгов по зарплате

Это, наверное, в случае победы над Уралом, а сейчас, как учил Димон: "денег нет но вы держитесь."
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил, что в скором времени финансовая ситуация в клубе может улучшиться.
«Подвижки в плане финансов уже начались, состоялась встреча спортивного директора с губернатором региона. Обещали, что со следующей недели начнут закрываться долги. Мы все тренируемся вместе, поэтому нет такого, что кто-то не готов. Самое главное – с каким желанием выходить на поле», – сказал Первушин.
- «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
- Неделю назад в отношении клуба возбудили административное дело о невыплате зарплат.
- По информации Sport24, в услугах Первушина заинтересованы два клуба Премьер-лиги.