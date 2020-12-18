Игрокам «Тамбова» пообещали со следующей недели начать выплату долгов по зарплате

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил, что в скором времени финансовая ситуация в клубе может улучшиться.

«Подвижки в плане финансов уже начались, состоялась встреча спортивного директора с губернатором региона. Обещали, что со следующей недели начнут закрываться долги. Мы все тренируемся вместе, поэтому нет такого, что кто-то не готов. Самое главное – с каким желанием выходить на поле», – сказал Первушин.