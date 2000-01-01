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    Игрокам «Тамбова» пообещали со следующей недели начать выплату долгов по зарплате

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин сообщил, что в скором времени финансовая ситуация в клубе может улучшиться.

    «Подвижки в плане финансов уже начались, состоялась встреча спортивного директора с губернатором региона. Обещали, что со следующей недели начнут закрываться долги. Мы все тренируемся вместе, поэтому нет такого, что кто-то не готов. Самое главное – с каким желанием выходить на поле», – сказал Первушин.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • Неделю назад в отношении клуба возбудили административное дело о невыплате зарплат.
    • По информации Sport24, в услугах Первушина заинтересованы два клуба Премьер-лиги.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +19476

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      Это, наверное, в случае победы над Уралом, а сейчас, как учил Димон: "денег нет но вы держитесь."

      0
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      Рейтинг: +2991

      erma 4 часа назад

      Нужно было пообещать с Нового года, тогда логика последущего отказа была бы понятней: за старый год средства уже израсходовали, а в новом еще не накопили. Эх, учи вас!

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      Рейтинг: +41413

      MaxRnD 4 часа назад

      Ключевое слово "пообещали"

      3
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