В отношении «Тамбова» возбудили дело о невыплате зарплат

Тамбовская прокуратура вновь возбудила административное дело в отношении «Тамбова».

По данным прокуратуры, руководство клуба не выплатило футболиста зарплату на общую сумму 117 миллионов 984 тысячи рублей.

«Таким образом, юридическим лицом ассоциация футбольный клуб «Тамбов» совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.5.27 Коап «Совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное правонарушение», – говорится в сообщении прокуратуры Тамбовской области.