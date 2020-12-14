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    Тренер «Тамбова» Первушин интересен двум клубам РПЛ

    В услугах главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина заинтересованы два клуба РПЛ.

    Как сообщает Sport24, 50-летний специалист может в ближайшее время получить предложение возглавить другую команду.

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков появившуюся информацию подтвердил.

    «Интерес к нашему главному тренеру действительно есть. Считаю, это закономерно. Сейчас уже можно говорить, что Сергей Александрович состоялся как тренер уровня РПЛ. Он хорошо проявил себя и в прошлом сезоне, когда оставил «Тамбов» в Премьер-лиге и решил задачу, стоявшую перед командой, и сейчас тоже подтверждает свою репутацию.

    Все в курсе ситуации в нашем клубе, последние месяцы тренерский штаб работает в сложнейших, тяжелейших условиях. Тем не менее во всех матчах команда борется, показывает характер и качественный футбол. Все это с самой лучшей стороны характеризует Первушина как главного тренера», – сказал Худяков.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +42

      16tambov36 6 часов назад

      предположу что 1й это тула а вот второй может быть и цска

      0
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    • ...
      Рейтинг: +43774

      portero 7 часов назад

      неуж-то в ЦСКА...

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