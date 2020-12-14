Тренер «Тамбова» Первушин интересен двум клубам РПЛ

В услугах главного тренера «Тамбова» Сергея Первушина заинтересованы два клуба РПЛ.

Как сообщает Sport24, 50-летний специалист может в ближайшее время получить предложение возглавить другую команду.

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков появившуюся информацию подтвердил.

«Интерес к нашему главному тренеру действительно есть. Считаю, это закономерно. Сейчас уже можно говорить, что Сергей Александрович состоялся как тренер уровня РПЛ. Он хорошо проявил себя и в прошлом сезоне, когда оставил «Тамбов» в Премьер-лиге и решил задачу, стоявшую перед командой, и сейчас тоже подтверждает свою репутацию.

Все в курсе ситуации в нашем клубе, последние месяцы тренерский штаб работает в сложнейших, тяжелейших условиях. Тем не менее во всех матчах команда борется, показывает характер и качественный футбол. Все это с самой лучшей стороны характеризует Первушина как главного тренера», – сказал Худяков.