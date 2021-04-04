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Первушин: «С ЦСКА легко ввязаться в открытый футбол»

4 апреля 2021, 09:57
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, как нужно играть в 24-м туре РПЛ против ЦСКА. Это будет дебютный матч для главного тренера москвичей Ивицы Олича.

– Футбол любят за непредсказуемость, за то, что у слабого всегда есть шанс обыграть сильного. Нам тоже хочется сотворить сенсацию. «Автобус», говорите? А как нам по-другому играть с ЦСКА?

Смотрю отбор на чемпионат Европы: поляки против Англии разве не «автобус» выкатили? Надо плясать от своей команды, исходить из реалий. Ввязаться с армейцами в открытый футбол легко, но вряд ли умно.

– Имеете представление о тренере Оличе?

– Пока нет, но ЦСКА уже детально разобрали. Армейцам тоже непросто, команда соберется с учетом сборников за пару дней до матча, вряд ли Олич станет что-то кардинально менять. Игроки мотивированы, хотят проявить себя перед новым тренером, Никола Влашич, Чидера Эджуке и Марио Фернандес в порядке, Березуцкие остались.

Правда, разобрать ЦСКА – одно, успешно сыграть – другое

  • Встреча начнется в 16:30 по Москве.
  • «Тамбов» занимает последнее место.
  • ЦСКА в случае победы поднимется в зону еврокубков.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов ЦСКА Первушин Сергей
Комментарии (1)
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JTherry
1617529393
"ввязаться с армейцами в открытый футбол легко"... главное - не обосраться при этом...
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