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    Первушин: «С ЦСКА легко ввязаться в открытый футбол»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, как нужно играть в 24-м туре РПЛ против ЦСКА. Это будет дебютный матч для главного тренера москвичей Ивицы Олича.

    – Футбол любят за непредсказуемость, за то, что у слабого всегда есть шанс обыграть сильного. Нам тоже хочется сотворить сенсацию. «Автобус», говорите? А как нам по-другому играть с ЦСКА?

    Смотрю отбор на чемпионат Европы: поляки против Англии разве не «автобус» выкатили? Надо плясать от своей команды, исходить из реалий. Ввязаться с армейцами в открытый футбол легко, но вряд ли умно.

    – Имеете представление о тренере Оличе?

    – Пока нет, но ЦСКА уже детально разобрали. Армейцам тоже непросто, команда соберется с учетом сборников за пару дней до матча, вряд ли Олич станет что-то кардинально менять. Игроки мотивированы, хотят проявить себя перед новым тренером, Никола Влашич, Чидера Эджуке и Марио Фернандес в порядке, Березуцкие остались.

    Правда, разобрать ЦСКА – одно, успешно сыграть – другое

    • Встреча начнется в 16:30 по Москве.
    • «Тамбов» занимает последнее место.
    • ЦСКА в случае победы поднимется в зону еврокубков.

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    Источник: «Матч ТВ»

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