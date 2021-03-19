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    Первушин – о мотивации «Тамбова»: «Ребята работают на свое будущее»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, как ему удается мотивировать команду в текущей ситуации.

    «Ребята собрались, которые хотят заявить о себе, они работают на свое будущее», – заявил Первушин.

    • После зимней паузы «Тамбов» проиграл все пять матчей в РПЛ и Кубке России с общим счетом 1:17.
    • Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.
    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата.

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    Источник: «Р-Спорт»

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