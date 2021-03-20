Первушин – о мотивации «Тамбова»: «Ребята работают на свое будущее»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, как ему удается мотивировать команду в текущей ситуации.

«Ребята собрались, которые хотят заявить о себе, они работают на свое будущее», – заявил Первушин.

После зимней паузы «Тамбов» проиграл все пять матчей в РПЛ и Кубке России с общим счетом 1:17.

Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.

Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Семин: «Спорю на виски или вино, что «Тамбов» не наберет ни одного очка»