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    Семин: «Спорю на виски или вино, что «Тамбов» не наберет ни одного очка»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Тамбов» проиграет все матчи до конца сезона.

    – Эта ситуация из ряда вон выходящая. Ведь они не наберут ни одного очка. Я поставлю на это, поспорю на виски или вино.

    – Надо было их спасать?

    – Не надо было. Если в начале сезона они были мотивированы, горели желанием проявить себя, хотели для болельщиков и для себя радость какую-то создать. Сложилась ситуация, что их бросили.

    Зачем их спасать? Пусть они уходят. Тогда для всех остальных – это правильный чемпионат, а сейчас они обескровлены, нет игроков. А ведь когда-то они отобрали у кого-то очки, уже неправильная турнирная таблица.

    – Если вам предложат в «Тамбов» сейчас, пойдете?

    – Нет, а для чего? Какая мотивация? Какая работа, если мотивации нет у игроков, если никто не хочет? Какая молодежь? Во-первых, сейчас они уже не могут никого заявить. Во-вторых, это не шутки, это наша Премьер-лига.

    Она достаточно сильная, если все правильно выстроить, если убрать все нюансы: не только футбольные, но и организационные. Как раз организационный момент неправильно сработал.

    • После зимней паузы «Тамбов» проиграл все четыре матча в РПЛ и Кубке России с общим счетом 1:12.
    • Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.
    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата.

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    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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