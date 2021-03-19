Семин: «Спорю на виски или вино, что «Тамбов» не наберет ни одного очка»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Тамбов» проиграет все матчи до конца сезона.

– Эта ситуация из ряда вон выходящая. Ведь они не наберут ни одного очка. Я поставлю на это, поспорю на виски или вино.

– Надо было их спасать?

– Не надо было. Если в начале сезона они были мотивированы, горели желанием проявить себя, хотели для болельщиков и для себя радость какую-то создать. Сложилась ситуация, что их бросили.

Зачем их спасать? Пусть они уходят. Тогда для всех остальных – это правильный чемпионат, а сейчас они обескровлены, нет игроков. А ведь когда-то они отобрали у кого-то очки, уже неправильная турнирная таблица.

– Если вам предложат в «Тамбов» сейчас, пойдете?

– Нет, а для чего? Какая мотивация? Какая работа, если мотивации нет у игроков, если никто не хочет? Какая молодежь? Во-первых, сейчас они уже не могут никого заявить. Во-вторых, это не шутки, это наша Премьер-лига.

Она достаточно сильная, если все правильно выстроить, если убрать все нюансы: не только футбольные, но и организационные. Как раз организационный момент неправильно сработал.