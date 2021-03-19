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  • Семин: «Спорю на виски или вино, что «Тамбов» не наберет ни одного очка»

Семин: «Спорю на виски или вино, что «Тамбов» не наберет ни одного очка»

19 марта 2021, 17:37
6

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что «Тамбов» проиграет все матчи до конца сезона.

– Эта ситуация из ряда вон выходящая. Ведь они не наберут ни одного очка. Я поставлю на это, поспорю на виски или вино.

– Надо было их спасать?

– Не надо было. Если в начале сезона они были мотивированы, горели желанием проявить себя, хотели для болельщиков и для себя радость какую-то создать. Сложилась ситуация, что их бросили.

Зачем их спасать? Пусть они уходят. Тогда для всех остальных – это правильный чемпионат, а сейчас они обескровлены, нет игроков. А ведь когда-то они отобрали у кого-то очки, уже неправильная турнирная таблица.

– Если вам предложат в «Тамбов» сейчас, пойдете?

– Нет, а для чего? Какая мотивация? Какая работа, если мотивации нет у игроков, если никто не хочет? Какая молодежь? Во-первых, сейчас они уже не могут никого заявить. Во-вторых, это не шутки, это наша Премьер-лига.

Она достаточно сильная, если все правильно выстроить, если убрать все нюансы: не только футбольные, но и организационные. Как раз организационный момент неправильно сработал.

  • После зимней паузы «Тамбов» проиграл все четыре матча в РПЛ и Кубке России с общим счетом 1:12.
  • Клуб избежал банкротства благодаря вмешательству РФС и РПЛ.
  • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Тамбов Семин Юрий
Комментарии (6)
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paracetamol
1616169112
Кончай, Шпалыч, вискарей жрать. Немолодой уже, завязывать пора!
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portero
1616169870
После игры с Ротором, сложилось впечатление, что Тамбову в перерыве, погасили долг по зарплате за месяц, волгоградцы...
Ответить
Алекс636363
1616171460
одно очко наберет
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Ганнибал Лектор
1616176129
организационные проблемы РПЛ - в десятку, Шпалыч
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Вальдемар IV
1616180197
на самое ценное спорит
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