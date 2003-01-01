Первушин: «Со следующей недели в «Тамбове» начнут гасить долги. Дела налаживаются»

Блин, а упущенное уже не вернуть. Команда ведь боевая и если будет играть в полную силу, то многим может нервы попортить.
Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин анонсировал погашение долгов перед футболистами. Этому поспособствовало назначение нового президента.
«Пришел новый президент, со следующей недели вроде бы начнут гасить долги. Сейчас команда находится на сборе в Крымске, готовимся. Дела потихонечку налаживаются. Планы клуба – оставаться в РПЛ и доукомплектоваться», – сообщил Первушин.
- «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- Сообщалось, что в январе клуб может сняться с РПЛ.
- Долги клуба исчисляются сотнями миллионов рублей.