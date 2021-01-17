Первушин: «Со следующей недели в «Тамбове» начнут гасить долги. Дела налаживаются»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин анонсировал погашение долгов перед футболистами. Этому поспособствовало назначение нового президента.

«Пришел новый президент, со следующей недели вроде бы начнут гасить долги. Сейчас команда находится на сборе в Крымске, готовимся. Дела потихонечку налаживаются. Планы клуба – оставаться в РПЛ и доукомплектоваться», – сообщил Первушин.