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    Официально: Оганесян – новый президент «Тамбова»

    «Тамбов» объявил о назначении Валерия Оганесяна на пост президента клуба.

    В ближайшее время новый руководитель будет официально представлен футболистам и персоналу команды.

    • «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Оганесян ранее был футбольным агентом, а также основателем и президентом московского «Арарата».

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    Источник: Официальный сайт «Тамбова»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10771

      JTherry 46 минут назад

      это говорит лишь о том, что инвестором "Тамбова" стал Арам Габрелянов - владелец медиа Life и футбольных клубов "Арарат" (Ереван и Москва)... Оганесян - его креатура...

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