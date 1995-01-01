Официально: Оганесян – новый президент «Тамбова»

это говорит лишь о том, что инвестором "Тамбова" стал Арам Габрелянов - владелец медиа Life и футбольных клубов "Арарат" (Ереван и Москва)... Оганесян - его креатура...
«Тамбов» объявил о назначении Валерия Оганесяна на пост президента клуба.
В ближайшее время новый руководитель будет официально представлен футболистам и персоналу команды.
- «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- Оганесян ранее был футбольным агентом, а также основателем и президентом московского «Арарата».