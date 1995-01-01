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    Первушин – о работе в «Тамбове»: «Не исключаю, что буду вспоминать этот отрезок как один из лучших в жизни»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин ответил на вопросы об отношении к ситуации в клубе, личной мотивации и турнирных задачах.

    – Устали от происходящего с «Тамбовом»?

    – Что значит «устали»? Работа такая, делаем как можем.

    – Стадиона нет, базы нет, денег нет, игроков нет. Неужели не давит?

    Зато опыт. Где я его еще приобрету? Может, и со знаком минус, но все равно копится багаж. Не исключаю, что буду вспоминать этот отрезок как один из лучших в жизни.

    Работаю с «Тамбовом» в Премьер-лиге, кто знает, когда еще команда удостоится такого? Готовимся к ЦСКА – вряд ли это повторится в скором времени.

    – После того как «Тамбов» стали искусственно спасать, команда не набрала ни одного очка. Процесс, наверное, хорош – результат не очень.

    Руки не опускаем, ситуация подталкивает к творчеству. Ставим задачи внутри коллектива. Везде пишут – «Тамбов» не прошел лицензирование ни для РПЛ, ни для ФНЛ, начата процедура банкротства.

    Понимаем, но хотим набрать очки. Сколько их будет, одно или больше, не знаем. На это и настраиваю ребят, чтобы интересно было. Без задач и целей работать нельзя.

    – Давите на честолюбие?

    – В том числе. Футболисты пришли в «Тамбов» за игровой практикой, мы должны им ее предоставить.

    При этом постараться запомниться в спортивном плане. Не хочется проиграть во всех одиннадцати турах.

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    Источник: «Матч ТВ»

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