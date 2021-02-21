Тренер «Тамбова» Первушин: «Хочется не просто доигрывать, а именно поиграть. Хотим посражаться»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился настроем команды на остаток сезона. Несмотря на финансовую ситуацию, команда будет бороться за сохранение места в РПЛ.

«Хочется не просто доигрывать, а именно поиграть. Хотим еще посражаться. До зоны переходных матчей одно очко, почему нет?» – сказал Первушин.