Тренер «Тамбова» Первушин: «Хочется не просто доигрывать, а именно поиграть. Хотим посражаться»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился настроем команды на остаток сезона. Несмотря на финансовую ситуацию, команда будет бороться за сохранение места в РПЛ.
«Хочется не просто доигрывать, а именно поиграть. Хотим еще посражаться. До зоны переходных матчей одно очко, почему нет?» – сказал Первушин.
- В 17:00 по Москве «Тамбов» начнет кубковый матч против «Локомотива».
- Согласно Transfermarkt, сейчас «Тамбов» располагает 16 футболистами.
- В РПЛ клуб идет последним.
Источник: ютуб-канал «Тамбова»