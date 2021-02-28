Тренер «Тамбова» Первушин – о договорном характере матча с «Ротором»: «В каждой игре можно кого-то обвинить»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на слухи, что матч 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3) мог носить договорной характер.

«Я смотрел весь тур, и в каждом матче можно кого-то обвинить. Гол – это всегда чья-то ошибка. Либо индивидуальная, либо командная. Мы три дня тренировались вместе, сыграли две игры. Таких ошибок будет еще очень много.

Готов ли к такой критике после каждого матча? Моя задача – оградить от таких слухов молодых футболистов, которых нам предоставили ведущие клубы страны для получения игровой практики. Они будут расти только на ошибках. Это нормально.

Будем работать, будем исправлять и становиться сильнее. Я считаю, что маленький шажок вперед мы уже сделали», – сказал Первушин.

«Тамбов» вел в счете после первого тайма.

Во второй половине встречи «Ротор» забил три безответных гола.

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