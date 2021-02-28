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  • Тренер «Тамбова» Первушин – о договорном характере матча с «Ротором»: «В каждой игре можно кого-то обвинить»

Тренер «Тамбова» Первушин – о договорном характере матча с «Ротором»: «В каждой игре можно кого-то обвинить»

28 февраля 2021, 23:19
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Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин отреагировал на слухи, что матч 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3) мог носить договорной характер.

«Я смотрел весь тур, и в каждом матче можно кого-то обвинить. Гол – это всегда чья-то ошибка. Либо индивидуальная, либо командная. Мы три дня тренировались вместе, сыграли две игры. Таких ошибок будет еще очень много.

Готов ли к такой критике после каждого матча? Моя задача – оградить от таких слухов молодых футболистов, которых нам предоставили ведущие клубы страны для получения игровой практики. Они будут расти только на ошибках. Это нормально.

Будем работать, будем исправлять и становиться сильнее. Я считаю, что маленький шажок вперед мы уже сделали», – сказал Первушин.

  • «Тамбов» вел в счете после первого тайма.
  • Во второй половине встречи «Ротор» забил три безответных гола.

Директор «Тамбова» Худяков – о договорном характере матча с «Ротором»: «Чушь собачья»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Ротор Первушин Сергей
Комментарии (1)
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Вомбат
1614590293
Не верю я ему. Гигашвили мог спокойно останавливать эту передачу, а уж отбить от ворот вообще без проблем. Это был не прострел, а просто неточный пас. Заправив мяч в ворота, он задрал футболку на лицо -- типа, плакал. Но когда он стянул ее с лица, в его абсолютно сухих глазах плескалось веселье. Типа, как просто в РПЛ заработать деньги.
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