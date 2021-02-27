Директор «Тамбова» Худяков – о договорном характере матча с «Ротором»: «Чушь собачья»

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слухи, что матч 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3) мог носить договорной характер.

«Вы сами матч смотрели? Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе.

Все эксперты должны понимать, что команду собрали неделю назад в раздевалке перед «Локомотивом». Команды готовились в разных условиях», – сказал Худяков.

«Тамбов» вел в счете после первого тайма.

Во второй половине встречи «Ротор» забил три безответных гола.

Директор «Тамбова» Худяков – после поражения от «Ротора»: «Прогресс в нашей игре есть. Будем прибавлять от матча к матчу»

Первушин – о проигрыше «Ротору»: «Какой-то шажочек мы сделали, но выше головы не прыгнешь»

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