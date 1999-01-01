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    Директор «Тамбова» Худяков – о договорном характере матча с «Ротором»: «Чушь собачья»

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отреагировал на слухи, что матч 20-го тура РПЛ против «Ротора» (1:3) мог носить договорной характер.

    «Вы сами матч смотрели? Чушь собачья! Люди, которые так говорят, ничего не понимают в футболе.

    Все эксперты должны понимать, что команду собрали неделю назад в раздевалке перед «Локомотивом». Команды готовились в разных условиях», – сказал Худяков.

    • «Тамбов» вел в счете после первого тайма.
    • Во второй половине встречи «Ротор» забил три безответных гола.

    Директор «Тамбова» Худяков – после поражения от «Ротора»: «Прогресс в нашей игре есть. Будем прибавлять от матча к матчу»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3757

      Ганнибал Лектор 17 минут назад

      5 баллов за актерское мастерство.

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      Рейтинг: +487

      RJM555 1 час назад

      сам ты эту чушь несешь наоборот команда заиграла после выхода Алиева........снялись бы а то как прост******противно аж

      0
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      Рейтинг: +417

      Brabus71 1 час назад

      Запросто... У нас не футбол, а сплошные махинации, результаты на международной арене подтверждают это на 100%

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