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  • «Уже денег нет ни на что». Тренер «Тамбова» Первушин – о ситуации в клубе

«Уже денег нет ни на что». Тренер «Тамбова» Первушин – о ситуации в клубе

18 февраля 2021, 13:28
5

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе.

«По поводу участия в РПЛ, говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске.

Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что», – цитирует Первушина «Чемпионат».

  • По информации «Р-Спорта», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.
  • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
  • Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Тамбов Первушин Сергей
Комментарии (5)
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ilichkadr
1613645709
"Уже денег нет ни на что". Чтобы были деньги, их надо зарабатывать. Увы, халява закончилась, пора сваливать туда, где ещё халява есть.
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Fusballer
1613645752
Полстраны так живёт, а вы с жиру беситесь, футболёры, тренеришки и менеджеришки.
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Алехсбургер.
1613650628
ну,если Крымск не ваш,то уж Москва ,наверно,ваша...
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vladimir-7
1613655949
Снимайтесь и не мучайте ни себя, ни других. У Тамбова нет денег, нет спонсоров, нет стадиона и как следствие, нет болельщиков и главное у руководства области и города нет никакого желания развивать этот вид спорта.
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Hektor 84
1613672422
Халявы не будет. Почему не продавали футболистов, с которыми расторгли контракты. Надо самим зарабатывать, а не клянчить с гос бюджета. Респект губернатору что не повелся. А то повылазили чинуши из РФС, вешают нам лапшу. Почему нельзя зарабатывать бабло на трансферах футболистов. В Европе малые клубы давно уже так зарабатывают.
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