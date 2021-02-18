«Уже денег нет ни на что». Тренер «Тамбова» Первушин – о ситуации в клубе

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе.

«По поводу участия в РПЛ, говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске.

Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что», – цитирует Первушина «Чемпионат».

По информации «Р-Спорта», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.

Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.

Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

Килин – о снятии «Тамбова» с Кубка России: «Ничего не могу сказать, у нас не было никаких собраний»