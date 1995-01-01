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    «Уже денег нет ни на что». Тренер «Тамбова» Первушин – о ситуации в клубе

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе.

    «По поводу участия в РПЛ, говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске.

    Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что», – цитирует Первушина «Чемпионат».

    • По информации «Р-Спорта», «Тамбов» решил сняться с Кубка России.
    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2197

      Fusballer 1 час назад

      Полстраны так живёт, а вы с жиру беситесь, футболёры, тренеришки и менеджеришки.

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      Рейтинг: +10059

      ilichkadr 1 час назад

      "Уже денег нет ни на что".
      Чтобы были деньги, их надо зарабатывать. Увы, халява закончилась, пора сваливать туда, где ещё халява есть.

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