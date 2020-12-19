«Р-Спорт»: «Тамбов» решил сняться с Кубка России

Ну и с РПЛ снимайтесь заодно. Зачем мучить себя? А руководство РФС пусть думает, почему раз за разом клубы становятся банкротами в лиге. Хотя о чем это я... Будут много месяцев думать, расширить лигу или сократить, а потом решат оставить все как есть. Не работа, а сказка - ничего не делаешь, ответственность за изменения на себя не берешь, зато деньги неплохие получаешь.
«Тамбов» не будет участвовать в текущем розыгрыше Кубка России, утверждает «Р-Спорт».
По информации источника, клуб решил сняться с турнира. Сегодня соответствующие документы будут направлены в РФС.
- На воскресенье была запланирована кубковая игра «Тамбова» с «Локомотивом».
- Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
- Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.