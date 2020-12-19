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    «Р-Спорт»: «Тамбов» решил сняться с Кубка России

    «Тамбов» не будет участвовать в текущем розыгрыше Кубка России, утверждает «Р-Спорт».

    По информации источника, клуб решил сняться с турнира. Сегодня соответствующие документы будут направлены в РФС.

    • На воскресенье была запланирована кубковая игра «Тамбова» с «Локомотивом».
    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19151

      bset 11 минут назад

      Ну и с РПЛ снимайтесь заодно. Зачем мучить себя? А руководство РФС пусть думает, почему раз за разом клубы становятся банкротами в лиге. Хотя о чем это я... Будут много месяцев думать, расширить лигу или сократить, а потом решат оставить все как есть. Не работа, а сказка - ничего не делаешь, ответственность за изменения на себя не берешь, зато деньги неплохие получаешь.

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      Рейтинг: +39

      Venom888 25 минут назад

      Везде сняться тогда уже и закрыть вопрос, надоела уже эта история со спасением клуба.

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