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    ТАСС: вероятность снятия «Тамбова» с сезона РПЛ огромная

    РПЛ, РФС готовы выделить деньги «Тамбову», но им необходимо содействие губернатора Тамбовской области. Поскольку его нет, клуб близок к снятию с сезона чемпионата России.

    «Тамбов», скорее всего, снимается. Вероятность этого огромная.

    Есть определенные договоренности между РФС и губернатором Тамбовской области, пока они не выполняются со стороны губернатора. Он должен был подписать документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола, но почему-то до сих пор не подписывает их. Вроде все сделано, договоренности есть, и все ждут только этого письма. Все дело в губернаторе Тамбовской области», – сказал источник ТАСС.

    • «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
    • На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».
    • Суммарный долг «Тамбова» – порядка 150 миллионов рублей.

    «Тамбов» снялся с молодежного первенства РПЛ

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    Источник: ТАСС

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    17.02.2021 22:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2496

      Masteralex 20 минут назад

      как можно выделить бабло, которое уже попилено-перепилено на других областных проектах, а с юношеского футбола мало что можно распилить, хана Тамбову в общем

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      Рейтинг: +10

      zoriifilatov 46 минут назад

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      Рейтинг: +19147

      bset 51 минуту назад

      Причем тут долги по зарплате профессионалов и детский футбол? И причем тут губернатор Тамбовской области, если они в Тамбове уже полтора сезона не играют? Может губернатору Московской области выделить денег на ФК Витебск? Или как тут логика вообще работает?

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      Рейтинг: +2611

      sobaka120982 1 час назад

      По заявляли нищие клубы а те теперь шантажирут, зачем такие клубы нужны? И кому это выгодно....

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      Рейтинг: +11369

      JTherry 2 часа назад

      стабильность от Дюк-оффа и Прядкина) похоже, губернатор Тамбовщины их просто послал...

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      Рейтинг: +8229

      Hektor 84 2 часа назад

      Договоренность на выделение средств на развитие детско-юношеского футбола. Причем здесь Тамбов?

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      Рейтинг: +11369

      JTherry > Hektor 84 1 час назад

      "умники" из РФС, чтобы не обосраться перед УЕФА, придумали очередную "мутную схему" оплаты долгов ФК "Тамбов" деньгами области... а губернатор выделить деньги по конкурсу (204 лимона) не может и не хочет из-за долгов клуба по налогам и ЗП за прошлый сезон ("Тамбов" даже в конкурсе участвовать не имеет права)... РФС предложило выделить деньги в их фонд на развитие детско-юношеского футбола по документам, а эти деньги "распределят" на спасение от банкротства ФК Тамбов, ну а все, что останется (а останется мало) - пойдет на развитие детского футбола...

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