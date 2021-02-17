Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ТАСС: вероятность снятия «Тамбова» с сезона РПЛ огромная

17 февраля 2021, 22:27
12

РПЛ, РФС готовы выделить деньги «Тамбову», но им необходимо содействие губернатора Тамбовской области. Поскольку его нет, клуб близок к снятию с сезона чемпионата России.

«Тамбов», скорее всего, снимается. Вероятность этого огромная.

Есть определенные договоренности между РФС и губернатором Тамбовской области, пока они не выполняются со стороны губернатора. Он должен был подписать документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола, но почему-то до сих пор не подписывает их. Вроде все сделано, договоренности есть, и все ждут только этого письма. Все дело в губернаторе Тамбовской области», – сказал источник ТАСС.

  • «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
  • На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».
  • Суммарный долг «Тамбова» – порядка 150 миллионов рублей.

«Тамбов» снялся с молодежного первенства РПЛ

«Р-Спорт»: клубы РПЛ выступали против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21

«Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв». Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1613591771
Договоренность на выделение средств на развитие детско-юношеского футбола. Причем здесь Тамбов?
Ответить
JTherry
1613591918
стабильность от Дюк-оффа и Прядкина) похоже, губернатор Тамбовщины их просто послал...
Ответить
sobaka120982
1613593956
По заявляли нищие клубы а те теперь шантажирут, зачем такие клубы нужны? И кому это выгодно....
Ответить
Masteralex
1613598983
как можно выделить бабло, которое уже попилено-перепилено на других областных проектах, а с юношеского футбола мало что можно распилить, хана Тамбову в общем
Ответить
inzek
1613607311
главное эмблему в начале сезона с масштабом пропиарили..а на деле пшик! повторюсь, я ЗА уменьшение команд в РПЛ
Ответить
Боцман59rus
1613615827
Губернатор молодец,не повесят на него этот псевдотамбов, да ещё и содержание стадиона в Саранске впридачу, ....
Ответить
bob2-77
1613619371
дайте им уже умереть спокойно
Ответить
Fusballer
1613620956
Заколебали уже. Клуб - распустить, виновных - наказать, футболёров - на завод.
Ответить
alp
1613633037
а почему бы например ротенбергу не купить фк тамбов? ну или усманову? ну или абрамовичу... там денег то много не надо, они и не заметят убытка..а то и, при правильном подходе, еще и доход принесет..
Ответить
koli4ka
1613668542
блин,ну никак не дают сказать,фууу,слава Богу-отмучились...
Ответить
Главные новости
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
1
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
5
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
6
Все новости
Все новости
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
4
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
3
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
6
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
4
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
2
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
11
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»
Вчера, 18:13
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+