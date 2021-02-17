ТАСС: вероятность снятия «Тамбова» с сезона РПЛ огромная

РПЛ, РФС готовы выделить деньги «Тамбову», но им необходимо содействие губернатора Тамбовской области. Поскольку его нет, клуб близок к снятию с сезона чемпионата России.

«Тамбов», скорее всего, снимается. Вероятность этого огромная.

Есть определенные договоренности между РФС и губернатором Тамбовской области, пока они не выполняются со стороны губернатора. Он должен был подписать документ о выделении денег на развитие детско-юношеского футбола, но почему-то до сих пор не подписывает их. Вроде все сделано, договоренности есть, и все ждут только этого письма. Все дело в губернаторе Тамбовской области», – сказал источник ТАСС.

«Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.

На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».

Суммарный долг «Тамбова» – порядка 150 миллионов рублей.

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