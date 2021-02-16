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    «Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв». Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»

    Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что клубы РПЛ не должны помогать «Тамбову», попавшему в сложную финансовую ситуацию.

    «Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв. Так что зачем это нужно? Команда не сыграла ни одного матча дома, а мы им должны деньги дать? Пытаемся спасти клуб, если он все равно вылетит? В честь чего «Тамбову» раньше дадут деньги? Нам они тоже сейчас нужны.

    Таким командам, как «Уфа», «Урал» и другие надо выживать в такие сложные времена, а у нас все хотят: на судейство дадим, «Тамбову» дадим. Так бюджетные клубы не выживут.

    Да, нас Свердловская область финансирует. Но она дает столько же, сколько и другие инвесторы. У нас «Зенит» более бюджетный клуб. В «Тамбове» хорошие игроки, тренеры, спортивный директор, с которым я лично давно знаком. Но зачем нам сейчас спасать клуб?

    На собрании сказали, что мы потеряем 50 миллионов, если «Тамбов» снимется. Но надо посчитать расходы команд, которые полетят на матч. Это перелет, проживание, трансфер: около 6 миллионов. На все команды — 30 млн.

    Тем более, кто им даст играть в Саранске? У них и так долг перед стадионом. Им никто не даст играть там бесплатно, не погасив еще и старые задолженности. Значит, где им играть?», – цитирует Иванова Sport24.

    • «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
    • На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20525

      Боцман59rus 6 минут назад

      Надо было как вам, чучело в тюбитейке, доги раскатывать, да перед Питером булки раздвигать, может ещё бы и протянули

      0
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      Рейтинг: +3708

      solodealer 27 минут назад

      Если трубопровод утонул, но его достроят, он всё равно будет сухим

      0
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      Рейтинг: +3708

      solodealer 29 минут назад

      Прекратите зарабатывать на "операциях спасения" изначально мёртвых, мистер очевидность... И тогда, возможно, вы задумаетесь о работе по выращиванию и поддержке живых?))

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