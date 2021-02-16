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  • «Если человек утонул и его достанут, он все равно будет мертв». Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»

«Если человек утонул и его достанут, он все равно будет мертв». Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»

16 февраля 2021, 19:24
4

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что клубы РПЛ не должны помогать «Тамбову», попавшему в сложную финансовую ситуацию.

«Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв. Так что зачем это нужно? Команда не сыграла ни одного матча дома, а мы им должны деньги дать? Пытаемся спасти клуб, если он все равно вылетит? В честь чего «Тамбову» раньше дадут деньги? Нам они тоже сейчас нужны.

Таким командам, как «Уфа», «Урал» и другие надо выживать в такие сложные времена, а у нас все хотят: на судейство дадим, «Тамбову» дадим. Так бюджетные клубы не выживут.

Да, нас Свердловская область финансирует. Но она дает столько же, сколько и другие инвесторы. У нас «Зенит» более бюджетный клуб. В «Тамбове» хорошие игроки, тренеры, спортивный директор, с которым я лично давно знаком. Но зачем нам сейчас спасать клуб?

На собрании сказали, что мы потеряем 50 миллионов, если «Тамбов» снимется. Но надо посчитать расходы команд, которые полетят на матч. Это перелет, проживание, трансфер: около 6 миллионов. На все команды — 30 млн.

Тем более, кто им даст играть в Саранске? У них и так долг перед стадионом. Им никто не даст играть там бесплатно, не погасив еще и старые задолженности. Значит, где им играть?», – цитирует Иванова Sport24.

  • «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
  • На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Урал Тамбов Россия
Комментарии (4)
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Боцман59rus
1613494514
Надо было как вам, чучело в тюбитейке, доги раскатывать, да перед Питером булки раздвигать, может ещё бы и протянули
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general.lizyukov
1613504739
Забыли, шмели, как вас вытягивали? Когда у вас ни стадика нормального, ни манеж лицензию получить не мог. Как вам помогали все. Бюджет покажи, сколько у вас там государственных денег, а потом рассказывай про утонул.
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maksimg8bykov
1613510745
Дeвyшки ищyт CEKC. Краcивые и не очень, одинoкие и замyжниe xoтят трахаться и дают бeз дeнeг и отнoшeний, всe aнoнимнo и безoпаснo. Peгиcтрирyйся и *** TeлoK.---- https://tinylink.pt/LlyvR
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