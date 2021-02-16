«Если человек утонул и его достанут, он все равно будет мертв». Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что клубы РПЛ не должны помогать «Тамбову», попавшему в сложную финансовую ситуацию.

«Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв. Так что зачем это нужно? Команда не сыграла ни одного матча дома, а мы им должны деньги дать? Пытаемся спасти клуб, если он все равно вылетит? В честь чего «Тамбову» раньше дадут деньги? Нам они тоже сейчас нужны.

Таким командам, как «Уфа», «Урал» и другие надо выживать в такие сложные времена, а у нас все хотят: на судейство дадим, «Тамбову» дадим. Так бюджетные клубы не выживут.

Да, нас Свердловская область финансирует. Но она дает столько же, сколько и другие инвесторы. У нас «Зенит» более бюджетный клуб. В «Тамбове» хорошие игроки, тренеры, спортивный директор, с которым я лично давно знаком. Но зачем нам сейчас спасать клуб?

На собрании сказали, что мы потеряем 50 миллионов, если «Тамбов» снимется. Но надо посчитать расходы команд, которые полетят на матч. Это перелет, проживание, трансфер: около 6 миллионов. На все команды — 30 млн.

Тем более, кто им даст играть в Саранске? У них и так долг перед стадионом. Им никто не даст играть там бесплатно, не погасив еще и старые задолженности. Значит, где им играть?», – цитирует Иванова Sport24.