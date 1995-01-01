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    «Тамбов» снялся с молодежного первенства РПЛ

    На общем собрании РПЛ обсудили ситуацию в «Тамбове». Чтобы сократить расходы, клуб снял команду с молодежного первенства.

    «Руководители клубов обменялись мнениями по развитию ситуации и выполнению пунктов ранее принятой дорожной карты

    Лига, выполняя взятые на себя обязательства, поддержала досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ.

    Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

    Клуб из Тамбова также уведомил лигу о снятии команды с молодeжного первенства России», – сообщили в РПЛ.

    • Молодежная команда «Тамбова» занимает 7-е место в группе А.
    • Основная команда идет в зоне вылета РПЛ.
    • На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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