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Смородская посмеялась над призывами уволить Семака

28 августа, 17:58
18

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».

«Призывы уволить Семака глупые и нелогичные. Просто смешно слышать. Увольнять лучшего тренера чемпионата после пяти туров? Он же всe-таки не какой-то там Станкович, который ничего толком из себя не представляет как тренер. У Семака есть огромный список заслуг. Он уже неоднократно выправлял положение по ходу сезона. Сделает это снова», – сказала Смородская.

  • Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.
  • Под его руководством клуб победил в чемпионате России 7 из 8 раз.
  • Сейчас «Зенит» занимает 4-е место в РПЛ с 9 очками после 5 туров. Команда отстает на 6 очков от лидирующего «Краснодара».

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Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей Смородская Ольга
Комментарии (18)
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Император 1
1787930905
Нельзя ориентироваться только на прошлые заслуги.
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Foxitkuban
1787931335
Разошлась бабка
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Триумфальный
1787931788
Комментарий скрыт модератором
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шахта Заполярная
1787932418
Если и выправят, то не сельдерей, а судьи и админресурс.
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шахта Заполярная
1787932532
Ты бы старуха лучше за паровозом следила
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Krasnodarskiy bombardirch
1787934804
С такими игроками любой физрук будет топ тренером. А так семак дно
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DmitryViktorovich
1787937154
С таким то бюджетом у клуба и я бы рпл брал на месте семака
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Garrincha58
1787938796
Ты вообще ни фига не понимаешь в футболе случайная пассажирка купейного вагона
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Taps
1787938946
Тупая баба. Семак давно сгорел.
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Бумбраш
1787983729
По ходу бабка знает толк в сельдереях)))
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