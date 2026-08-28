Смородская посмеялась над призывами уволить Семака

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о работе Сергея Семака на посту главного тренера «Зенита».
«Призывы уволить Семака глупые и нелогичные. Просто смешно слышать. Увольнять лучшего тренера чемпионата после пяти туров? Он же всe-таки не какой-то там Станкович, который ничего толком из себя не представляет как тренер. У Семака есть огромный список заслуг. Он уже неоднократно выправлял положение по ходу сезона. Сделает это снова», – сказала Смородская.
- Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.
- Под его руководством клуб победил в чемпионате России 7 из 8 раз.
- Сейчас «Зенит» занимает 4-е место в РПЛ с 9 очками после 5 туров. Команда отстает на 6 очков от лидирующего «Краснодара».
Источник: «Советский спорт»