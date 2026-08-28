Аршавин: «У ЦСКА нет какого‑то четкого рисунка»

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин высказался о выступлениях ЦСКА в этом сезоне.

«Нет какого‑то четкого рисунка. Даже во время одной игры ЦСКА то ловит кураж, то бывают просто скучные матчи. Даже тому же «Акрону» взяли и уступили [в Кубке], когда играли 11 на 10», – сказал Аршавин.