Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев похвалил выступления команы под руководством Хуана Карседо.

«Спартак» на данный момент почитаем. Это, наверное, признают все специалисты, понятно, что и спартаковские болельщики. «Спартак» с большим преимуществом обыграл «Зенит», по делу. Я думаю, что если команда будет так продолжать, то вряд ли у кого-то из соперников – «Зенита», «Краснодара», «Динамо» – будут шансы. Хотел бы пожелать «Спартаку», чтобы команда также продолжала.

Самое главное, что мне нравится вот эта вся обстановка, которая творится внутри коллектива. Это хорошее спокойное поведение главного тренера [Хуана Карседо], соответственно это передается футболистам», – сказал Аленичев.