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  • Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»

Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»

28 августа, 18:34
30

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев похвалил выступления команы под руководством Хуана Карседо.

«Спартак» на данный момент почитаем. Это, наверное, признают все специалисты, понятно, что и спартаковские болельщики. «Спартак» с большим преимуществом обыграл «Зенит», по делу. Я думаю, что если команда будет так продолжать, то вряд ли у кого-то из соперников – «Зенита», «Краснодара», «Динамо» – будут шансы. Хотел бы пожелать «Спартаку», чтобы команда также продолжала.

Самое главное, что мне нравится вот эта вся обстановка, которая творится внутри коллектива. Это хорошее спокойное поведение главного тренера [Хуана Карседо], соответственно это передается футболистам», – сказал Аленичев.

  • «Спартак» занимает 2-е место в РПЛ с 12 очками после 5 туров.
  • Карседо возглавляет «Спартак» с 8 января.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Динамо Аленичев Дмитрий Карседо Хуан Карлос
Комментарии (30)
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1787933038
Привычно смешной и неудачливый в прогнозах и тренерском мастерстве.А был отличным футболистом.
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Krasnodarskiy bombardirch
1787934638
Каждый год одна и таже песня... у нас только 2 стабильных клуба последние года это Краснодар и Зенит всех остальных лихорадит пл ходу сезона
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...уефан
1787934956
...Алень забыл просто, что кроме названных им команд, есть ещё, как минимум дюжина других, способных дрюкнуть, всех выше перечисленных...
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suchi-69
1787935341
Снова вислоухие борзо захрюкали, в себя поверили штоле ? После 2-х нелепых голов в ворота зенита опять досрочно шелудивые кривые копыта к пьедесталу потянули ? но 10-е место забронировано за поросятней навечно !
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morgan59
1787936244
Странно читать такие заявления, учитыввюая тот факт, что Спартак уже успел проиграть Краснодару.
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NewLife
1787936572
"............сочиняли ноту ТАСС, Но примчались санитары И зафиксировали нас. Тех, кто был особо боек, прикрутили к спинкам коек, бился в пене параноик, как ведьмак на шабаше. Развяжите полотенце, Иноверы, изуверцы..." В.С. Высоцкий
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oyabun
1787936787
Слишком рано петь дифирамбы. Достаточно вспомнить что совсем недавно Краснодар так же уверенно обыграл Спартак, как Спартак обыграл Зенит. Да и с Рубином игра была очень слабой. Такого прям очевидного преимущества над остальными ни у кого сейчас нет, за исключением Краснодара. И то, на данном этапе.
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Триумфальный
1787937693
Комментарий скрыт модератором
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Литейный 4 (returned)
1787939298
Комментарий скрыт модератором
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VPERDIV SPARTAK
1787945271
Ахахах )) шо опять ?)))
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