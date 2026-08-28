Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

«Это вредит самому Талалаеву. Не скажу, что он хороший… Неплохой, нормальный тренер, который мог бы себя попробовать в команде высшего уровня. Руководство топ‑клуба увидит такое [поведение] и скажет: «Вы что, с ума сошли? Вы сначала его успокойте», – сказал Радимов.