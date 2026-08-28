Радимов оценил последствия дисквалификации для Талалаева

Советник гендиректора «Зенита» по развитию молодежного футбола Владислав Радимов высказался о дисквалификации главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
«Это вредит самому Талалаеву. Не скажу, что он хороший… Неплохой, нормальный тренер, который мог бы себя попробовать в команде высшего уровня. Руководство топ‑клуба увидит такое [поведение] и скажет: «Вы что, с ума сошли? Вы сначала его успокойте», – сказал Радимов.
- Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1. После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
- КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».
Источник: «Матч ТВ»