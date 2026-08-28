Аршавин изменил мнение о Соболеве

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что сейчас думает о нападающем Александре Соболеве.

– Соболев в 2026 году проявляет себя как качественный форвард и стабильно забивает. Началось это после вашей критики. Изменилось ли ваше мнение о том, что не видите его основным нападающим «Зенита»?

– То, как Саша играет сейчас, безусловно, делает его главной движущей силой команды. А зимой мне действительно казалось, что он не главный форвард в «Зените». Я видел это на сборах, мои слова в то время отражали то, что наблюдал и чувствовал. Сейчас, конечно, Соболев – основной нападающий.