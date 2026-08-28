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Аршавин изменил мнение о Соболеве

28 августа, 17:08
20

Зампредседателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин сказал, что сейчас думает о нападающем Александре Соболеве.

– Соболев в 2026 году проявляет себя как качественный форвард и стабильно забивает. Началось это после вашей критики. Изменилось ли ваше мнение о том, что не видите его основным нападающим «Зенита»?

– То, как Саша играет сейчас, безусловно, делает его главной движущей силой команды. А зимой мне действительно казалось, что он не главный форвард в «Зените». Я видел это на сборах, мои слова в то время отражали то, что наблюдал и чувствовал. Сейчас, конечно, Соболев – основной нападающий.

  • 29-летний Соболев в 2026 году провел за «Зенит» 22 матча, забил 13 голов, сделал 3 ассиста.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2027 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Соболев Александр
Комментарии (20)
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subbotaspartak
1787926754
Основных меняют в начале 2 тайма от бесполезности?
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Интерес
1787926999
Ну и хорошо.Директор "Зенита" по развитию недоразвитых не может быть неправ.
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...уефан
1787927895
...Зенит - команда для Иуд! Не видел Свет таких паскуд!...
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Мага 13
1787928230
забил 13 голов, из них 5 с липовых пенальти)
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Бумбраш
1787929193
Сейчас выгонят карася и кукулё ,пенки некому рисовать будет,и Алехандро Дельфиньо будет простой ныряла
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zigbert
1787932607
Смотри не перехвали его.
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Andreykko
1787935016
При всём уважении, команда в которой Соболев главная движущая сила, скорее всего обречена на провал
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Krasnodarskiy bombardirch
1787935019
Соболь это писец а не нападающий просто с такими игроками даже бревно забивает. А вот Спартак показал что соболь это всего лишь сурикат который стоит и ждёт пока ему мяч дадут а если не дают то и вовсе мёртвый сурикат
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Garrincha58
1787938906
Аршавин у тебя лучше получается рекламировать чипсы и кешбеки, а говоришь смешные вещи
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Oldtrafford83
1787978363
В дельфинарии праздник, подвезли новые обручи ))
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