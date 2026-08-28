ЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова

Футболисты ЦСКА вышли на матч 6-го тура РПЛ против «Акрона» в футболках в поддержку травмированного полузащитника команды Дмитрия Баринова.
Игра (2:2) проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром встречи работает Павел Шадыханов из Москвы.
«Бара, здоровья! Ждeм тебя на поле», – написано на футболках армейцев.
- Баринов получил серьeзную травму в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) и выбыл на длительный срок.
- Игрок зимой пришел из «Локомотива».
- Летом Бариновым интересовался греческий АЕК.
Скриншот из видео пресс-службы ЦСКА
Источник: «Бомбардир»