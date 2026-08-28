ЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова

Футболисты ЦСКА вышли на матч 6-го тура РПЛ против «Акрона» в футболках в поддержку травмированного полузащитника команды Дмитрия Баринова.

Игра (2:2) проходила в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром встречи работает Павел Шадыханов из Москвы.

«Бара, здоровья! Ждeм тебя на поле», – написано на футболках армейцев.

Баринов получил серьeзную травму в матче 5-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:2) и выбыл на длительный срок.

Игрок зимой пришел из «Локомотива».

Летом Бариновым интересовался греческий АЕК.

Скриншот из видео пресс-службы ЦСКА