Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к команде после матча 6-го тура РПЛ против «Акрона» (2:2).

«Много говорить не хочется. Такие матчи надо выигрывать. У нас по плану завтра у кого-то восстановление, у кого-то нагрузка. Будем работать на «ВЭБ Арене», поля не будет. Носы вешать нет времени.

У нас уже Кубок, потом «Зенит», поэтому давайте… Хорошенько всем восстановиться, отдохнуть. Всe, мужики, всем спасибо», – сказал Игдисамов в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.