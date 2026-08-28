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Кисляк получил травму в матче с «Акроном»

28 августа, 18:49
6

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк травмировался по ходу гостевого матча 6-го тура РПЛ с «Акроном».

На 15-й минуте хавбек красно-синих получил удар коленом в область поясницы в стыке с игроком «Акрона» Стефаном Лончаром в центре поля.

Кисляк не смог продолжить игру, несмотря на то, что ему была оказана помощь. С поля он уходил прихрамывая. Вместо него на 20-й минуте вышел Данила Козлов.

  • После первого тайма счет в матче равный – 1:1.
  • Кисляк в этом сезоне провел 8 матчей за ЦСКА, отметился 1 ассистом.

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Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Кисляк Матвей Лончар Стефан
Комментарии (6)
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1787932883
Козлов ему не замена, как и Тороп -Акинфееву.Но руководство настаивает на своей правоте.А футбол сегодня закончился,хотя кто-то может забить гол, вопреки сложившейся ситуации.
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k611
1787933770
Здоровья!
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Alexander.saf
1787934830
Лазорет пополняется
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Император 1
1787938930
Здоровья ему, перспективный игрок.
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Дубина
1787939052
Здоровья Кисляку!
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