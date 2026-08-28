Кисляк получил травму в матче с «Акроном»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк травмировался по ходу гостевого матча 6-го тура РПЛ с «Акроном».

На 15-й минуте хавбек красно-синих получил удар коленом в область поясницы в стыке с игроком «Акрона» Стефаном Лончаром в центре поля.

Кисляк не смог продолжить игру, несмотря на то, что ему была оказана помощь. С поля он уходил прихрамывая. Вместо него на 20-й минуте вышел Данила Козлов.