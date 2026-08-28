РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)

«Акрон» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 6-го тура РПЛ.

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром работал Павел Шадыханов из Москвы.

ЦСКА открыл счeт на 13-й минуте: нападающий Лусиано Гонду поразил пустые ворота после передачи вингера Кирилла Глебова. На 23-й минуте защитник «Акрона» Йомар Роча сравнял счeт ударом в ближний угол, воспользовавшись ошибкой полузащитника армейцев Ивана Облякова.

На 66-й минуте нападающий хозяев Беншимоль ударом в касание с линии вратарской вывел «Акрон» вперeд. На 77-й минуте бразилец Энрике Кармо дальним ударом восстановил равенство.

После шести туров ЦСКА занимает третье место с 12 очками и отстаeт от лидирующего «Краснодара» (15) на три очка. «Акрон» идeт 15-м, набрав три очка.