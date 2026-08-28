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РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)

28 августа, 19:56
42

«Акрон» и ЦСКА сыграли вничью со счетом 2:2 в матче 6-го тура РПЛ.

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена». Главным арбитром работал Павел Шадыханов из Москвы.

ЦСКА открыл счeт на 13-й минуте: нападающий Лусиано Гонду поразил пустые ворота после передачи вингера Кирилла Глебова. На 23-й минуте защитник «Акрона» Йомар Роча сравнял счeт ударом в ближний угол, воспользовавшись ошибкой полузащитника армейцев Ивана Облякова.

На 66-й минуте нападающий хозяев Беншимоль ударом в касание с линии вратарской вывел «Акрон» вперeд. На 77-й минуте бразилец Энрике Кармо дальним ударом восстановил равенство.

После шести туров ЦСКА занимает третье место с 12 очками и отстаeт от лидирующего «Краснодара» (15) на три очка. «Акрон» идeт 15-м, набрав три очка.

Россия. Премьер-лига. 6 тур
Акрон - ЦСКА - 2:2 (1:1) Текстовая трансляция
Голы: 0:1 - Л. Гонду, 13; 1:1 - Й. Роча, 23; 2:1 - Беншимоль, 66; 2:2 - Э. Кармо, 77.
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Акрон
ЦСКА
Виталий Гудиев
0%
Денис Попенков
0%
Вячеслав Бардыбахин
0%
Пауло Витор
0%
Родригу Эсковаль
0%
Йомар Роча
0%
Стефан Лончар
0%
Константин Марадишвили
0%
Кристиян Бистрович
0%
Беншимоль
0%
Дуду Родригес
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Хетаг Хосонов
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Кирилл Глебов
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Лусиано Гонду
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Джамалутдин Абдулкадыров
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Данила Козлов
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон
Комментарии (42)
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FROLL007
1787936374
Коней уже неинтересно смотреть. Блёклая команда. Гыгыгы
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Интерес
1787936379
Ура-а-а, ЦСКА опять идёт без поражений! Но есть нюанс :идёт вниз.
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Dominator777
1787936415
Эту блевотину в исполнении красно-синих кляч не смотрел. За глаза хватило обзора на ютубе. Вот, блин два гола себе привезли бесславные ублюдки, ну просто злости не хватает....
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FWSPM
1787936486
Отскочили кони...и от кого?) это какой то позор. Зовите нудного бубнилу интереса он расскажет кто виноват и что делать
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JTherry
1787936839
не накосячь футболисты Акрона с "выстрелом" Кармо, могли и вырвать первую победу у коней, игра была на равных, как ни старался комментатор топить за коней и выдавать желаемое за действительное, фавориты унесли своё "очко"...😅
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Дубина
1787936843
Да кони никакие! Игры нет вообще! Так шырь пырь бей-беги))
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k611
1787938088
С другой стороны у ЦСКА нет ни одного поражения
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BRO_football
1787938396
Обосрались под день рождения клуба. Молодцы!
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CSKA57
1787940036
Играли две равные команды...
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ySS
1787940577
Скакуны идут по чемпионски, играть ещё не начали, а 12 очков уже есть...
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