Стали известны стартовые составы на матч 6-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Акрон» и ЦСКА. Игра состоится 28 августа, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Гудиев, Роча, Эсковаль, Витор, Попенков, Лончар, Бистрович, Марадишвили, Бардыбахин, Беншимол, Дуду.

Главный тренер: Срджан Благоевич

ЦСКА: Тороп, Гайич, Жоао Виктор, Данилов, Круговой, Кисляк, Обляков, Алвес, Попович, Глебов, Лусиано.

Главный тренер: Дмитрий Игдисамов

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