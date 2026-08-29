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Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»

29 августа, 14:32
5

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Акрона».

  • Игра в Самаре завершилась ничьей со счетом 2:2.
  • Армейцы ушли от поражения, забив на 77-й минуте.
  • С 15-й минуты ЦСКА играл без Матвея Кисляка, получившего травму.

«ЦСКА сам устроил себе заваруху, нельзя так ошибаться в своей штрафной. Игроки привезли себе два гола, хотя игра давалась.

После голов команда почему-то успокоилась и стала разыгрывать мяч. Хорошо, что смогли отыграться. Не такой плохой результат. Кармо здорово пробил, да и в принципе неплохо играл.

Травма Кисляка? Это выбило команду из колеи.

Лусиано снова забил, но там заслуга Глебова, который поборолся и отобрал мяч. А у Лусиано в конце матча был отличный момент, только надо было пробить низом. Тогда вопрос решили бы окончательно.

Тяжелая игра, но сами виноваты», – сказал Пономарeв.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Пономарев Владимир
Комментарии (5)
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Красногвардейчик
1788003639
Не такой плохой результат. ======== В смысле ,,не такой плохой,, Пономарь, мы что, Акрон бояться должны?!!! Что ты несёшь!!!! И игра сама была отвратительна. Гонду единственному респект, а если бы второй забил, был бы вААще красава
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Интерес
1788003988
Тяжеловесный аргентинец воспользовался подарком пацана, а сам спасовал и "тюфякнулся".Многие его игру уже считают образцовой...на фоне того, что он раньше демонстрировал.Смотрю на него и дивлюсь: кто и как купился на ЭТО???
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boris63
1788009199
Ну дык тренер взялся за оборону, стали пропускать больше. А хороший защитник на лавке сидит, а у тренера руки как у алкаша тресутся во время игры.
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jerry093
1788013498
когда тебя гоняет последняя команда чемпионата, тут и ветераном не надо быть, чтобы это понимать
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