Пономарев объяснил, почему ЦСКА потерял очки с «Акроном»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Акрона».

Игра в Самаре завершилась ничьей со счетом 2:2.

Армейцы ушли от поражения, забив на 77-й минуте.

С 15-й минуты ЦСКА играл без Матвея Кисляка, получившего травму.

«ЦСКА сам устроил себе заваруху, нельзя так ошибаться в своей штрафной. Игроки привезли себе два гола, хотя игра давалась.

После голов команда почему-то успокоилась и стала разыгрывать мяч. Хорошо, что смогли отыграться. Не такой плохой результат. Кармо здорово пробил, да и в принципе неплохо играл.

Травма Кисляка? Это выбило команду из колеи.

Лусиано снова забил, но там заслуга Глебова, который поборолся и отобрал мяч. А у Лусиано в конце матча был отличный момент, только надо было пробить низом. Тогда вопрос решили бы окончательно.

Тяжелая игра, но сами виноваты», – сказал Пономарeв.