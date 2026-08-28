«Динамо» согласовало переход вингера сборной Эквадора

«Динамо» договорилось с «Фламенго» о трансфере вингера Гонсало Платы.
Сумма сделки составит 12 миллионов евро.
В ближайшие дни игрок отправится на медосмотр и подпишет контракт.
- 25-летний Плата в этом сезоне провел 29 матчей за «Фламенго», забил 2 гола, сделал 3 ассиста.
- На счету игрока 54 встречи, 9 забитых мячей и 9 ассистов за сборную Эквадора. На ЧМ-2026 он принял участие в 4 матчах и забил 1 гол.
- По данным журналиста Ивана Карпова, Плата будет зарабатывать в «Динамо» 1,7 миллиона евро в год.
Источник: страница Сесара Луиса Мерло в соцсети X