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  • Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»

Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»

28 августа, 20:51
9

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил ничью с «Акроном» (2:2) в 6-м туре РПЛ.

  • Встреча прошла в Самаре.
  • ЦСКА уступал в счете.
  • Москвичи остались на третьем месте.

– Как Матвей Кисляк, есть какая‑то информация?

– Пока информации нет. Он начал ходить, ему сделали обезболивающий укол. Все остальное уже после осмотра.

После его замены мы потеряли контроль мяча в середине поля, долго находили эти игровые связи. Думаю, что с потерей Матвея мы упустили нить игры, что негативно сказалось на нашей игре. Мы допустили ошибку в своей штрафной, не реализовали момент в чужой штрафной, травма Кисляка… Все это вкупе привело к такому результату.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акрон Игдисамов Дмитрий
Комментарии (9)
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САДЫЧОК
1787939778
Началось от физрука намёками типа мы-а конкретно защитник виноват и не реализовали в атаке. Кто то виноват, но только не он.Классный ты тренер, если после замены Кисляка против Акрона команда потеряла нить игры. Неужели не может никто ему сказать, что у ЦСКА нет полузащиты и некому отдать пас нападающим?!
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bratskij
1787942488
Вали уже в Рубин или еще куда попало. Бездарный физрук.
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Marshall1956
1787943014
Классную зимнюю трансферную компанию провели,а еще на Пьянича говорили что плохой
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Вжыхъ
1787945205
Странные трансферы, странный тренер = закономерный итог. При всём уважении к Акрону, классная команда должна его обыгрывать без проблем.
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RUSARM
1787945604
Тренер, для чего в команде,что бы только балаболить? Надо заранее прорабатывать разные схемы с взаимо заменяемыми игроками,я так понимаю... Да и не надо давать капитанскую повязку бублику,как он капитанит,так у нас проблемы,не дорос он до капитана,и с него ни когда не будет капитан,он слишком слабохарактерный,да и привозной в последнх играх... По вратарям,торопыгу надо менять,он мандражирует постоянно и не выручает,Бориско намного лучше и опытнее и физичиские данные у него для вратаря лучше...
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FCSpartakM
1787949710
Ну то есть не помойная игра, а пару ошибок и травма Кислого? Дай бог, чтобы Игдисамчик надолго в цска остался
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Niklas80
1787972501
Фу, отмазки для бедных опять лепит.
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