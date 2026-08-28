Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов оценил ничью с «Акроном» (2:2) в 6-м туре РПЛ.

Встреча прошла в Самаре.

ЦСКА уступал в счете.

Москвичи остались на третьем месте.

– Как Матвей Кисляк, есть какая‑то информация?

– Пока информации нет. Он начал ходить, ему сделали обезболивающий укол. Все остальное уже после осмотра.

После его замены мы потеряли контроль мяча в середине поля, долго находили эти игровые связи. Думаю, что с потерей Матвея мы упустили нить игры, что негативно сказалось на нашей игре. Мы допустили ошибку в своей штрафной, не реализовали момент в чужой штрафной, травма Кисляка… Все это вкупе привело к такому результату.