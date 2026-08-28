Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис считает, что «Галатасарай», в который перешел полузащитник Алексей Батраков, сильнее любого российского клуба на сегодняшний день.

«Думаю, Батракову будет сначала тяжеловато играть в Лиге чемпионов на таких скоростях, но потихоньку он привыкнет. В любом случае Батраков – пример для остальных наших футболистов. Он не побоялся, пошeл за мечтой. Теперь он будет играть в ЛЧ, а мог бы чахнуть в РПЛ.

«Галатасарай» может пройти в плей-офф Лиги чемпионов. Это крепкий клуб, который сильнее любого российского на сегодняшний день. Тот, кто говорит, что российский чемпионат сильнее турецкого, не разбирается в футболе. Раньше ещe такое утверждение имело право на жизнь, но сейчас, когда мы нигде не играем, о чeм речь вообще», – сказал Канчельскис.