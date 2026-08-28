Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА

Срджан Благоевич, главный тренер «Акрона», высказался о ничьей с ЦСКА (2:2) в 6-м туре РПЛ.

«Очень сложно сейчас анализировать. Учитывая все обстоятельства, которые вокруг команды… Травмы, вирус. Сейчас не хватает восьми‑девяти игроков. Мы должны быть довольны, хотя я говорил, что мы никогда не должны праздновать один набранный балл. В первом тайме мы пропустили слишком простой мяч. Во втором тайме у нас были хорошие моменты, хорошие ситуации.

Забили второй мяч, но опять пропустили гол ударом из‑за штрафной. Обе команды выложились полностью. ЦСКА – большая, качественная команда, которая, конечно, создаст какие‑то моменты, хотя я бы не сказал, что их было много. Я похвалил ребят в раздевалке после матча. Они были настоящей командой. Если учитывать все обстоятельства, которые были до матча… игроки теряют уверенность. После первого тайма мы увидели, что даже в этих обстоятельствах мы можем быть конкурентоспособными», – сказал Благоевич.