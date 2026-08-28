Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»

Комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил о скандальном высказывании про экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева.

Он опубликовал совместное фото с бывшим голкипером.

«Сегодня ровно 15 лет памятному матчу «Спартак»-ЦСКА, где я в обычном бытовом разговоре, который услышала вся страна в инете, позволил себе сказать лишнее! Со Славой Малафеевым мы давно восстановили отношения, у нас была куча совместных проектов, он огромный молодец!

15 прошло, но люди до сих пор вспоминают мне этот эпизод! Это говорит о том, что и моя комментаторская работа и даже мои факапы на века! На десятилетия уж точно! Это золотой фонд! Это классика! Гав-Гав!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.