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  • Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»

Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»

28 августа, 18:57
15

Комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил о скандальном высказывании про экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева.

Он опубликовал совместное фото с бывшим голкипером.

«Сегодня ровно 15 лет памятному матчу «Спартак»-ЦСКА, где я в обычном бытовом разговоре, который услышала вся страна в инете, позволил себе сказать лишнее! Со Славой Малафеевым мы давно восстановили отношения, у нас была куча совместных проектов, он огромный молодец!

15 прошло, но люди до сих пор вспоминают мне этот эпизод! Это говорит о том, что и моя комментаторская работа и даже мои факапы на века! На десятилетия уж точно! Это золотой фонд! Это классика! Гав-Гав!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

  • 28 августа 2011 года Губерниев в перерыве трансляции матча «Спартак» – ЦСКА с включенным микрофоном говорил о травме вратаря гостей Игоря Акинфеева, полученной в столкновении с Веллитоном, и сказал, имея в виду Вячеслава Малафеева: «Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах будет стоять». Далее он обсуждал детали гибели в ДТП супруги голкипера «Зенита» Марины. Его слова попали в эфир на сайте Sportbox.ru.
  • Малафеев подал в суд, и Губерниева обязали выплатить компенсацию в размере 75 тысяч рублей и опровергнуть произнесенные в эфире высказывания.

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Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»
Россия. Премьер-лига Малафеев Вячеслав Губерниев Дмитрий
Комментарии (15)
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crf57
1787933959
Какой же у ГУБЕРНИЕВА интеллект на уровне плинтуса! Самовлюблённый нарцисс!
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...уефан
1787934250
...Губениев около российского футбола - зеркальное отражение Киркорова около российской эстрады...
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Дубина
1787934939
Идиот!
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VVM1964
1787935256
Комментарий удален пользователем
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Mirak92
1787936226
Да ты сам один большой Факап, на все века
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шахта Заполярная
1787937197
Ой дурак.
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subbotaspartak
1787937287
шакал...
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Феликс Михайлов
1787944225
Правильно говорят, гавно не тонет,а только воняет.
Ответить
Томик
1787955062
Тьфу ты.
Ответить
Алекс636363
1788000113
золотой фонд, классика? уж не слишком ли высокого мнения о своем собственном говне этот губошлеп? какашка с бриллиантовым напылением? из дохлых мух
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