Губерниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»

Комментатор Дмитрий Губерниев вспомнил о скандальном высказывании про экс-вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева.
Он опубликовал совместное фото с бывшим голкипером.
«Сегодня ровно 15 лет памятному матчу «Спартак»-ЦСКА, где я в обычном бытовом разговоре, который услышала вся страна в инете, позволил себе сказать лишнее! Со Славой Малафеевым мы давно восстановили отношения, у нас была куча совместных проектов, он огромный молодец!
15 прошло, но люди до сих пор вспоминают мне этот эпизод! Это говорит о том, что и моя комментаторская работа и даже мои факапы на века! На десятилетия уж точно! Это золотой фонд! Это классика! Гав-Гав!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.
- 28 августа 2011 года Губерниев в перерыве трансляции матча «Спартак» – ЦСКА с включенным микрофоном говорил о травме вратаря гостей Игоря Акинфеева, полученной в столкновении с Веллитоном, и сказал, имея в виду Вячеслава Малафеева: «Впереди решающие матчи, а у нас говно в воротах будет стоять». Далее он обсуждал детали гибели в ДТП супруги голкипера «Зенита» Марины. Его слова попали в эфир на сайте Sportbox.ru.
- Малафеев подал в суд, и Губерниева обязали выплатить компенсацию в размере 75 тысяч рублей и опровергнуть произнесенные в эфире высказывания.
Источник: телеграм-канал «Реальный Губер»