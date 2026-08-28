Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на ситуацию в «Балтике».

Ранее один из руководителей клуба выступил с осуждением поведения главного тренера Андрея Талалаева.

«Вряд ли кто-то всерьез считал, что в руководстве клуба такое поведение главного тренера одобряют или хотя бы просто не замечают. И наверняка Талалаев уже получал по шее. Но теперь для него все резко ухудшилось – его поведение осудили публично. Четкий сигнал: ты, Афоня, сантехник, конечно, хороший, но подобные выходки мы терпеть не будем.

И никто не будет, не считая фрик-клубов вроде ушедших в небытие «Химок». Вот об этом Талалаеву и предстоит задуматься. Само собой, главный тренер должен быть живым, ярким, порой эпатажным. Не Семаком. Но Талалаев, как мне кажется, слишком вжился в эту роль, благодаря которой он всегда в центре внимания, и немного потерял берега», – написал Борзыкин.