Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»

Блогер Михаил Борзыкин отреагировал на ситуацию в «Балтике».
Ранее один из руководителей клуба выступил с осуждением поведения главного тренера Андрея Талалаева.
«Вряд ли кто-то всерьез считал, что в руководстве клуба такое поведение главного тренера одобряют или хотя бы просто не замечают. И наверняка Талалаев уже получал по шее. Но теперь для него все резко ухудшилось – его поведение осудили публично. Четкий сигнал: ты, Афоня, сантехник, конечно, хороший, но подобные выходки мы терпеть не будем.
И никто не будет, не считая фрик-клубов вроде ушедших в небытие «Химок». Вот об этом Талалаеву и предстоит задуматься. Само собой, главный тренер должен быть живым, ярким, порой эпатажным. Не Семаком. Но Талалаев, как мне кажется, слишком вжился в эту роль, благодаря которой он всегда в центре внимания, и немного потерял берега», – написал Борзыкин.
- Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1.
- После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
- КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».