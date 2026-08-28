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Начальство Талалаева осудило его странное поведение

28 августа, 15:05
11

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников выступил с заявлением насчет новой дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева.

  • Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1.
  • После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.
  • КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

«В руководстве «Балтики» подтвердили, что не оставят внутри клуба данный инцидент без должного внимания.

В «Балтике» не поддерживают поведение главного тренера и считают его недопустимым, тем более что публичная демонстрация оскорбительных жестов во время матча со стороны Андрея Талалаева происходит не в первый раз.

Главный тренер на матчах представляет не только себя, но и «Балтику». Из‑за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона.

А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой и исполнять функции главного тренера на матчах».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Балтика Талалаев Андрей
Комментарии (11)
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BarStep
1787918924
Начальство!? Ужас, что за слово такое в футбольной среде
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Император Бомжей
1787919587
Правильно сделали, а главное прилюдно! Будет уроком ему. А как он собирался тренировать клуб из Европы который будет играть в ЛЧ, тоже будет бегать по Европе и показывать как он кого то отодрал?!
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Триумфальный
1787919932
Комментарий скрыт модератором
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Красногвардейчик
1787923494
Всё, трындец Талалаю
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Cleaner
1787924153
Быдловатый псих. Деньгами такого лечить надо. Руководству клуба оштрафовать Талалаева на ТРЕХМЕСЯСНУЮ зарплату, может тогда этот тренеришка успокоится...(
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Desma
1787924481
Надо не начальству осуждать странное поведение, а принудительно направить Талалая в Кащенко или институт Сербского для углубленное обследования психолого-психиатрического состояния.
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