Начальство Талалаева осудило его странное поведение

Председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников выступил с заявлением насчет новой дисквалификации главного тренера Андрея Талалаева.

Талалаева дисквалифицировали по итогам матча 5-го тура РПЛ с «Рубином», закончившегося вничью 1:1.

После гола Чинонсо Оффора на 64-й минуте встречи тренер повернулся к фанатам и стал что-то выкрикивать, покачивать кистью с собранными вместе кончиками пальцев, хлопать ладонью по кулаку сверху и направлять указательный палец в направлении трибуны. Мяч в итоге отменили из-за офсайда у Брайана Хиля.

КДК отстранил Талалаева на 4 матча РПЛ и оштрафовал на 400 тысяч рублей за «систематическое оскорбительное поведение».

«В руководстве «Балтики» подтвердили, что не оставят внутри клуба данный инцидент без должного внимания.

В «Балтике» не поддерживают поведение главного тренера и считают его недопустимым, тем более что публичная демонстрация оскорбительных жестов во время матча со стороны Андрея Талалаева происходит не в первый раз.

Главный тренер на матчах представляет не только себя, но и «Балтику». Из‑за недопустимого поведения страдает имидж клуба, города и региона.

А главное, своим поведением Талалаев подводит команду, лишаясь возможности управлять игрой и исполнять функции главного тренера на матчах».