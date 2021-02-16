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  • «Р-Спорт»: клубы РПЛ выступали против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21

«Р-Спорт»: клубы РПЛ выступали против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21

16 февраля 2021, 19:58
4

Клубы РПЛ были против участия «Тамбова» в текущем чемпионате России.

По информации «Р-Спорта», «Тамбов» закончил сезон-2019/20 с долгами. Клубы РПЛ опасались, что команда не сможет доиграть новый чемпионат из-за финансовых проблем, поэтому выступили против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21.

  • «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
  • На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».

«Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв». Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Тамбов
Комментарии (4)
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Черкизовский Кот
1613500454
С каких это пор в нашей "Лиге Приколов" вдруг появился здравый смысл?! Солидарен с ними!
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Hektor 84
1613502052
Та что за чушь они несут??? Клубы рпл прям парятся проблемами Тамбова! Кому ваш Тамбов нах нужен? Болелам не нужен, губернатору так же. Всем пох на Тамбов и его проблемы с долгами. В других клубах рпл своих проблем хватает. А тут прям все не спят ни днем ни ночью, о Тамбове думают))) смешные пи зду ны
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maksimg8bykov
1613510735
Очень хочеться члена, моя киска уже влажная и ждет твой член!------ https://tinylink.pt/LlyvR
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paracetamol
1613554628
Правильно выступали. Ни бабла, ни стадиона, ни зрителей,,, Для кого играем?
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