«Р-Спорт»: клубы РПЛ выступали против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21

Клубы РПЛ были против участия «Тамбова» в текущем чемпионате России.

По информации «Р-Спорта», «Тамбов» закончил сезон-2019/20 с долгами. Клубы РПЛ опасались, что команда не сможет доиграть новый чемпионат из-за финансовых проблем, поэтому выступили против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21.

«Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.

На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».

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