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    «Р-Спорт»: клубы РПЛ выступали против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21

    Клубы РПЛ были против участия «Тамбова» в текущем чемпионате России.

    По информации «Р-Спорта», «Тамбов» закончил сезон-2019/20 с долгами. Клубы РПЛ опасались, что команда не сможет доиграть новый чемпионат из-за финансовых проблем, поэтому выступили против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21.

    • «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
    • На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8209

      Hektor 84 28 минут назад

      Та что за чушь они несут??? Клубы рпл прям парятся проблемами Тамбова! Кому ваш Тамбов нах нужен? Болелам не нужен, губернатору так же. Всем пох на Тамбов и его проблемы с долгами. В других клубах рпл своих проблем хватает. А тут прям все не спят ни днем ни ночью, о Тамбове думают))) смешные пи зду ны

      0
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      Рейтинг: +3264

      Черкизовский Кот 54 минуты назад

      С каких это пор в нашей "Лиге Приколов" вдруг появился здравый смысл?!
      Солидарен с ними!

      1
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      Рейтинг: +6259

      Puddle 1 час назад

      и против спартака

      0
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      Рейтинг: +2626

      Бомбардиръ 1 час назад

      Прям пророки... Российская Пророческая Лига)

      0
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