«Р-Спорт»: клубы РПЛ выступали против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21

Та что за чушь они несут??? Клубы рпл прям парятся проблемами Тамбова! Кому ваш Тамбов нах нужен? Болелам не нужен, губернатору так же. Всем пох на Тамбов и его проблемы с долгами. В других клубах рпл своих проблем хватает. А тут прям все не спят ни днем ни ночью, о Тамбове думают))) смешные пи зду ны
Клубы РПЛ были против участия «Тамбова» в текущем чемпионате России.
По информации «Р-Спорта», «Тамбов» закончил сезон-2019/20 с долгами. Клубы РПЛ опасались, что команда не сможет доиграть новый чемпионат из-за финансовых проблем, поэтому выступили против участия «Тамбова» в сезоне-2020/21.
- «Тамбов» идет в зоне вылета РПЛ.
- На этой неделе «Тамбов» сыграет в Кубке России против «Локомотива».
«Если человек утонул, и его достанут, он все равно будет мертв». Президент «Урала» – о помощи «Тамбову»