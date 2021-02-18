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  • Килин – о снятии «Тамбова» с Кубка России: «Ничего не могу сказать, у нас не было никаких собраний»

Килин – о снятии «Тамбова» с Кубка России: «Ничего не могу сказать, у нас не было никаких собраний»

18 февраля 2021, 12:58

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин не смог подтвердить или опровергнуть отказ команды от участия в текущем розыгрыше Кубка России.

– Пишут, что «Тамбов» снялся с Кубка России. Что-то знаете об этом?

– Нет, мы все из СМИ узнаем. Ну раз пишут, что отправили документы, наверное, все так сделали. Я по этому поводу ничего не могу сказать. У нас не было никаких собраний, ничего.

– Известна дата вылета со сборов? Игра с «Локомотивом» уже 21 февраля.

– Нет, не знаем, когда должен быть вылет команды, это спросите у тренерского штаба, я без понятия.

– По сокращению зарплат, чтобы клуб смог погасить долги, есть какие-то новости?

– Вот вы говорите «сокращение зарплат», а нам с таким вопросом даже никто не обращался. Везде пишут, что футболисты не согласны, что-то еще. Но у нас даже до конкретики не доходило, не знаю, откуда все это берется.

Нам сказали: «Вы готовы?», мы озвучили, на что мы готовы. Дальше этого разговор не заходил, не было никаких ни общений, ни обещаний. Что-то обсуждается, видимо, но не с футболистами.

– Со спортивным директором Павлом Худяковым когда последний раз виделись?

– Вчера был с ним разговор, но не было никакой конкретики, о сокращении или реструктуризации долга. Просто спросили, готовы ли мы к общению. Ответили, что готовы. Не знаю, к чему это все приведет, но футболисты как были в стороне, так и остались.

– Сколько уже задолженности длятся?

– Кто в команде с того года, в феврале будет пять месяцев. Это только по зарплате.

  • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
  • Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Тамбов Килин Антон
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