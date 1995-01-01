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    Килин – о снятии «Тамбова» с Кубка России: «Ничего не могу сказать, у нас не было никаких собраний»

    Полузащитник «Тамбова» Антон Килин не смог подтвердить или опровергнуть отказ команды от участия в текущем розыгрыше Кубка России.

    – Пишут, что «Тамбов» снялся с Кубка России. Что-то знаете об этом?

    – Нет, мы все из СМИ узнаем. Ну раз пишут, что отправили документы, наверное, все так сделали. Я по этому поводу ничего не могу сказать. У нас не было никаких собраний, ничего.

    – Известна дата вылета со сборов? Игра с «Локомотивом» уже 21 февраля.

    – Нет, не знаем, когда должен быть вылет команды, это спросите у тренерского штаба, я без понятия.

    – По сокращению зарплат, чтобы клуб смог погасить долги, есть какие-то новости?

    – Вот вы говорите «сокращение зарплат», а нам с таким вопросом даже никто не обращался. Везде пишут, что футболисты не согласны, что-то еще. Но у нас даже до конкретики не доходило, не знаю, откуда все это берется.

    Нам сказали: «Вы готовы?», мы озвучили, на что мы готовы. Дальше этого разговор не заходил, не было никаких ни общений, ни обещаний. Что-то обсуждается, видимо, но не с футболистами.

    – Со спортивным директором Павлом Худяковым когда последний раз виделись?

    – Вчера был с ним разговор, но не было никакой конкретики, о сокращении или реструктуризации долга. Просто спросили, готовы ли мы к общению. Ответили, что готовы. Не знаю, к чему это все приведет, но футболисты как были в стороне, так и остались.

    – Сколько уже задолженности длятся?

    – Кто в команде с того года, в феврале будет пять месяцев. Это только по зарплате.

    • Тамбовчане занимают последнее место в турнирной таблице РПЛ по итогам 19 туров.
    • Как сообщает ТАСС, вероятность снятия команды с чемпионата огромная.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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