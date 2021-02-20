Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер «Тамбова»: «Самое проблематичное, что тренировали мы одних, а играть будут другие»

Тренер «Тамбова»: «Самое проблематичное, что тренировали мы одних, а играть будут другие»

20 февраля 2021, 08:33
1

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин ответил на вопросы о спасении клуба от банкротства и проблемах при комплектации состава.

Практически все ребята, которые были у нас в прошлом году, ушли. Остались новички, из которых еще предстоит сделать команду. Есть понимание, что помогать клубу будут. Коллеги обращаются, кто-то предоставит молодых ребят. Может быть, еще два-три человека доберем. И тогда уже будем строить команду.

– Получается, что команда доиграет сезон в РПЛ и Кубке?

– Сейчас такая информация есть. Мы заявляем новичков, собираем документы. Завтра вылетаем в Москву.

– Каким составом отправитесь в Москву?

Порядка 17-18 человек, но еще добавятся в Москве. И после игры с «Локомотивом», уже к матчу с «Ротором», еще доукомплектуемся.

– Более недели назад вы говорили, что во вторник должны прийти деньги. Вы все это время ждали?

– Да, вот это ожидание постоянное... Один день снимаемся, на другой – играем. Самое проблематичное, наверное, что тренировали мы одних, а играть будут другие.

– Что скажете футболистам перед встречей с «Локомотивом»?

– Я уже начал ребят настраивать. Говорил, что скоро играть с «Локомотивом». Во-вторых, для многих это будет дебют. Думаю, что не самый плохой дебют.

– Кому-то пришлось отказаться от претензий в плане финансов?

– Те переговоры вели спортивный директор и генеральный директор. Но ребята пошли навстречу на какую-то часть, простили долги. И нам разрешили дозаявку.

– Что ждет команду после окончания сезона?

Спасибо большое РФС и РПЛ. Они хотят, чтобы команда в Тамбове была жива. Можем ли заявиться в ФНЛ? Все зависит от финансов, там долгов еще много. Самое главное – чтобы мы не обанкротились.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Тамбов Первушин Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Hektor 84
1613801549
Тренер нытик, постоянно его что то не устраивает.
Ответить
Главные новости
Галактионов назвал два требования для новичков «Локомотива»
10:40
Луис Энрике сделал заявление после трех подряд матчей «ПСЖ» без побед
10:29
Самый дорогой футболист «Милана» объявил об уходе из клуба
09:58
4
Роналдо выбыл на полтора месяца
09:48
Хиддинк отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
09:36
2
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
08:45
1
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Спасение ЦСКА, россиянин может уехать в Саудовскую Аравию, жеребьевка ЛЕ и другие новости
02:01
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
ФотоЖена Сафонова с юмором отреагировала на курьез с участием мужа
00:59
1
Все новости
Все новости
Аленичев прокомментировал переход Батракова в «Галатасарай»
10:16
Овчинников: «Свободу Талалаеву!»
08:59
4
Аршавин сказал, что подкосило «Зенит» на старте нового сезона
08:30
8
Карседо описал Угальде двумя прилагательными
01:35
«Бешикташ» не оставляет попыток купить Кисляка
01:28
1
Игрок «Акрона» – о травме Кисляка: «Он сам попал на мое колено»
00:53
1
Тренер ЦСКА объяснил обратную замену в матче с «Акроном»
00:32
5
«Зенит» с приключениями добрался до Воронежа
00:11
6
Карседо анонсировал продление контракта с лидером «Спартака»
Вчера, 22:55
5
Игдисамов обратился к игрокам ЦСКА после спасения в матче с «Акроном»
Вчера, 22:39
2
ФотоЛига 1 восхищена сейвом Сафонова
Вчера, 22:25
Кисляк прокомментировал свою травму
Вчера, 22:03
3
Выявлен тренер РПЛ, который «потерял берега»
Вчера, 21:49
3
ФотоСафонов едва не получил курьезную травму на разминке
Вчера, 21:39
1
Потерялся 4-кратный чемпион России в составе «Спартака»
Вчера, 21:20
3
Экс-игрок «Спартака» рассказал, действительно ли Федуна охраняли пулеметчики
Вчера, 21:12
Перед Кисляком извинились за нанесенную травму
Вчера, 20:57
Игдисамов прокомментировал спасение ЦСКА в матче с «Акроном»
Вчера, 20:51
9
Мнение тренера «Акрона» об упущенной победе над ЦСКА
Вчера, 20:31
4
Врач ЦСКА прокомментировал травму Кисляка
Вчера, 20:15
РПЛ. ЦСКА спасся в матче с «Акроном» (2:2)
Вчера, 19:56
41
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Баринова
Вчера, 19:51
1
Гончаренко определил свою самую большую ошибку в ЦСКА
Вчера, 19:25
2
Аршавин, ранее исключивший «Спартак» из топ-клубов, высказался о статусе команды
Вчера, 19:10
5
ФотоГуберниев: «Мои факапы на века, на десятилетия уж точно, гав-гав!»
Вчера, 18:57
11
Кисляк получил травму в матче с «Акроном»
Вчера, 18:49
6
Аленичев: «Если «Спартак» так продолжит, то вряд ли у «Зенита», «Краснодара» будут шансы»
Вчера, 18:34
22
Канчельскис: «Кто говорит, что РПЛ сильнее турецкой лиги, не разбирается в футболе»
Вчера, 18:22
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+