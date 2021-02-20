Тренер «Тамбова»: «Самое проблематичное, что тренировали мы одних, а играть будут другие»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин ответил на вопросы о спасении клуба от банкротства и проблемах при комплектации состава.

– Практически все ребята, которые были у нас в прошлом году, ушли. Остались новички, из которых еще предстоит сделать команду. Есть понимание, что помогать клубу будут. Коллеги обращаются, кто-то предоставит молодых ребят. Может быть, еще два-три человека доберем. И тогда уже будем строить команду.

– Получается, что команда доиграет сезон в РПЛ и Кубке?

– Сейчас такая информация есть. Мы заявляем новичков, собираем документы. Завтра вылетаем в Москву.

– Каким составом отправитесь в Москву?

– Порядка 17-18 человек, но еще добавятся в Москве. И после игры с «Локомотивом», уже к матчу с «Ротором», еще доукомплектуемся.

– Более недели назад вы говорили, что во вторник должны прийти деньги. Вы все это время ждали?

– Да, вот это ожидание постоянное... Один день снимаемся, на другой – играем. Самое проблематичное, наверное, что тренировали мы одних, а играть будут другие.

– Что скажете футболистам перед встречей с «Локомотивом»?

– Я уже начал ребят настраивать. Говорил, что скоро играть с «Локомотивом». Во-вторых, для многих это будет дебют. Думаю, что не самый плохой дебют.

– Кому-то пришлось отказаться от претензий в плане финансов?

– Те переговоры вели спортивный директор и генеральный директор. Но ребята пошли навстречу на какую-то часть, простили долги. И нам разрешили дозаявку.

– Что ждет команду после окончания сезона?

– Спасибо большое РФС и РПЛ. Они хотят, чтобы команда в Тамбове была жива. Можем ли заявиться в ФНЛ? Все зависит от финансов, там долгов еще много. Самое главное – чтобы мы не обанкротились.