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    Тренер «Тамбова»: «Самое проблематичное, что тренировали мы одних, а играть будут другие»

    Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин ответил на вопросы о спасении клуба от банкротства и проблемах при комплектации состава.

    Практически все ребята, которые были у нас в прошлом году, ушли. Остались новички, из которых еще предстоит сделать команду. Есть понимание, что помогать клубу будут. Коллеги обращаются, кто-то предоставит молодых ребят. Может быть, еще два-три человека доберем. И тогда уже будем строить команду.

    – Получается, что команда доиграет сезон в РПЛ и Кубке?

    – Сейчас такая информация есть. Мы заявляем новичков, собираем документы. Завтра вылетаем в Москву.

    – Каким составом отправитесь в Москву?

    Порядка 17-18 человек, но еще добавятся в Москве. И после игры с «Локомотивом», уже к матчу с «Ротором», еще доукомплектуемся.

    – Более недели назад вы говорили, что во вторник должны прийти деньги. Вы все это время ждали?

    – Да, вот это ожидание постоянное... Один день снимаемся, на другой – играем. Самое проблематичное, наверное, что тренировали мы одних, а играть будут другие.

    – Что скажете футболистам перед встречей с «Локомотивом»?

    – Я уже начал ребят настраивать. Говорил, что скоро играть с «Локомотивом». Во-вторых, для многих это будет дебют. Думаю, что не самый плохой дебют.

    – Кому-то пришлось отказаться от претензий в плане финансов?

    – Те переговоры вели спортивный директор и генеральный директор. Но ребята пошли навстречу на какую-то часть, простили долги. И нам разрешили дозаявку.

    – Что ждет команду после окончания сезона?

    Спасибо большое РФС и РПЛ. Они хотят, чтобы команда в Тамбове была жива. Можем ли заявиться в ФНЛ? Все зависит от финансов, там долгов еще много. Самое главное – чтобы мы не обанкротились.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1349

      DMитрий 1 час назад

      Самое проблематичное, наверное, что тренировали мы одних, а играть будут другие.- в этом всё сказано: играть будут те, из-за спин которых, пришла помощь клубу и неважно как они готовы. Но в данном случае лучше так, чем вообще ...

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      Рейтинг: +8289

      Hektor 84 3 часа назад

      Тренер нытик, постоянно его что то не устраивает.

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