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    Шварц: «Большое уважение Первушину. Сложно, когда ты не знаешь, выйдет ли команда на поле»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

    – Я очень доволен результатом, мы хорошо вошли в игру, владели мячом. 10 минут после начала второго тайма были не столь активные действия с нашей стороны, надо было забивать второй гол раньше, чем мы это сделали, но победу считаю полностью заслуженной.

    Хочу выразить уважение Первушину — очень сложно находиться в таком положении: ты не знаешь, выйдет ли команда на поле, в каком составе она сыграет. Большое уважение главному тренеру «Тамбова».

    — Захаряна признали лучшим игроком матча. Согласны?

    — Захарян действовал очень продуктивно. Левая передача на Грулева — лучшее тому подтверждение.

    — Как оцените первую игру Дмитрия Скопинцева после травмы?

    — Для него это важная игра. Последние 10 дней он тренировался в общей группе, мы рады, что ему удалось сыграть все 90 минут на хорошем уровне. Будем анализировать его состояние перед матчем со «Спартаком» и тогда уже примем решение о том, выйдет ли Дмитрий с первых минут на поле.

    — Агент Каборе сказал, что Шарль покинет команду из-за лимита на легионеров. Так ли это?

    — В первую очередь отмечу человеческие качества Каборе, он очень важен для команды. Контрактными обязательствами и решениями я сейчас не озадачен. Это будет решаться летом.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6965

      FanatSerj 55 минут назад

      мда уж Федотову (тренер Сочи) точно поучиться стоит.

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      Рейтинг: +5377

      житель СПб 1 час назад

      Шварц вызывает все большее уважение! Удачи ему в нашей Лиге.

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