Шварц: «Большое уважение Первушину. Сложно, когда ты не знаешь, выйдет ли команда на поле»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал результат матча 21-го тура РПЛ с «Тамбовом» (2:0).

– Я очень доволен результатом, мы хорошо вошли в игру, владели мячом. 10 минут после начала второго тайма были не столь активные действия с нашей стороны, надо было забивать второй гол раньше, чем мы это сделали, но победу считаю полностью заслуженной.

Хочу выразить уважение Первушину — очень сложно находиться в таком положении: ты не знаешь, выйдет ли команда на поле, в каком составе она сыграет. Большое уважение главному тренеру «Тамбова».

— Захаряна признали лучшим игроком матча. Согласны?

— Захарян действовал очень продуктивно. Левая передача на Грулева — лучшее тому подтверждение.

— Как оцените первую игру Дмитрия Скопинцева после травмы?

— Для него это важная игра. Последние 10 дней он тренировался в общей группе, мы рады, что ему удалось сыграть все 90 минут на хорошем уровне. Будем анализировать его состояние перед матчем со «Спартаком» и тогда уже примем решение о том, выйдет ли Дмитрий с первых минут на поле.

— Агент Каборе сказал, что Шарль покинет команду из-за лимита на легионеров. Так ли это?

— В первую очередь отмечу человеческие качества Каборе, он очень важен для команды. Контрактными обязательствами и решениями я сейчас не озадачен. Это будет решаться летом.