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    Первушин: «Тамбову» приятно, что Тилль забил «Реалу», а то один негатив кругом»

    Бывший главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин оценил гол полузащитника «Шерифа» Себастьена Тилля «Реалу» в матче группы Лиги чемпионов (2:1). Люксембуржец ранее выступал за «Тамбов».

    «Конечно, рад за Тиля. Всегда приятно, когда ребята, прошедшие через наш клуб, так себя проявляют. Тем более, гол «Реалу» запомнится на всю жизнь.

    Себастьян – одарeнный игрок, у него вся семья футбольная. Обученный футболист, с хорошей передачей, ударом. Такой гол Тиля – неудивительно для меня. Удивительно, что «Реалу» и победный. Это не случайность, у Себастьяна поставленный удар. «Тамбову» тоже приятно, а то один негатив кругом», – сказал Первушин.

    • За «Тамбов» Тилль провел 7 матчей в РПЛ, сделал ассист.
    • «Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.

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    Источник: «Чемпионат»

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