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    Капитан «Шерифа» Кастаньеда: «Победный мяч «Реалу» – это что-то не из этой вселенной»

    Футболист «Шерифа» Франк Кастаньеда поделился эмоциями от победного гола в ворота «Реала» в матче Лиги чемпионов (2:1). Его забил бывший игрок «Тамбова» Себастьен Тилль.

    «Победный гол – это что-то не из этой вселенной. О таком можно только мечтать. Я лично поблагодарил Тилля после игры.

    Мы ехали сюда за победой. Не приехали просто отбывать номер, ведь мы знаем себе цену. К счастью, «Реал» своими моментами не воспользовался. В отличие от нас самих.

    Выиграть здесь – это мечта, ставшая реальностью. Мы счастливы и сейчас наслаждаемся этим ощущением. Мы были полны уверенности в том, что мы делаем, и теперь видим результат этого», – сказал Кастаньеда.

    • «Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.
    • Следующий соперник – «Интер».

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    Источник: УЕФА

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