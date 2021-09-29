«Шериф» после победы над «Реалом» добавил к своему логотипу корону

Пресс-служба «Шерифа» после победы над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1) сделала шуточный фотоколлаж из логотипов клубов. На эмблему молдаван добавлена корона от мадридцев.

«Без комментариев», – написал «Шериф».

«Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.

Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.

Следующий соперник – «Интер».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

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