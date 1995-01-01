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    «Шериф» после победы над «Реалом» добавил к своему логотипу корону

    Пресс-служба «Шерифа» после победы над «Реалом» в матче группового этапа Лиги чемпионов (2:1) сделала шуточный фотоколлаж из логотипов клубов. На эмблему молдаван добавлена корона от мадридцев.

    «Без комментариев», – написал «Шериф».

    • «Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.
    • Следующий соперник – «Интер».

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    Источник: инстаграм «Шерифа»

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