«Шериф» в текущем евросезоне набрал 15 очков в таблицу коэффициентов УЕФА, все клубы РПЛ – 8,5

После победы над «Реалом» в матче группы Лиги чемпионов (2:1) молдавский «Шериф» достиг отметки в 15 очков для таблицы коэффициентов УЕФА в этом сезоне. Молдавия входит в таблице в тройку лучших стран сезона-2021/22.

Российские клубы суммарно набрали в нынешним евросезоне 8,5 очка. Место в таблице – 38-е.

«Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.

Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.

Следующий соперник – «Интер».

«Шериф» одержал вторую победу в ЛЧ. Это больше, чем у российских клубов за два евросезона