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  • «Шериф» в текущем евросезоне набрал 15 очков в таблицу коэффициентов УЕФА, все клубы РПЛ – 8,5

«Шериф» в текущем евросезоне набрал 15 очков в таблицу коэффициентов УЕФА, все клубы РПЛ – 8,5

29 сентября 2021, 08:21
48

После победы над «Реалом» в матче группы Лиги чемпионов (2:1) молдавский «Шериф» достиг отметки в 15 очков для таблицы коэффициентов УЕФА в этом сезоне. Молдавия входит в таблице в тройку лучших стран сезона-2021/22.

Российские клубы суммарно набрали в нынешним евросезоне 8,5 очка. Место в таблице – 38-е.

  • «Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.
  • Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.
  • Следующий соперник – «Интер».

«Шериф» одержал вторую победу в ЛЧ. Это больше, чем у российских клубов за два евросезона

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Шериф
Комментарии (48)
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Dominator777
1632894079
Ну, блин...Просто нет слов!!!
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кто там
1632897136
Ахах. Молдавский клуб обоссал всю рашку) ну что сказать, лимит же нужен как царь сказал) ведь шо толку от второсортных иностранцев, как некоторые вафли тут говорят) а тут молдавский клуб без молдован с «второсортными» иностранцами за 2 тура набирают очков больше чем топ клубы рашки с паспортистами. Азахах позорища
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Garrincha58
1632898711
Ни сколько не удивлюсь, если сегодня Мальмё обыграет Зенит с тем же счётом, а всё потому что Зенит не Реал, а Мальмё думаю не слабее Шерифа. Даже если будет ничья для Зенита это будет неплохим результатом
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Иван Петров 1986
1632898730
Надо об этом нашему солнцеликому рассказать, может он и что - нибудь про лимит поймет.
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Старикан
1632899000
Лёне Федуну надо крепко призадуматься: а те ли люди у него в окружении работают? Может ему стоить выгнать из команды всех зажравшихся кривоногих бездарей и выкупить этого Шерифа со всеми потрахами? Конечно же за 250 косарей ему никто продастся, а за 250 лямов может и обломится...
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NewLife
1632899747
Поищите молдаван в составе Шерифа и расскажите о результате главному футбольному эксперту страны))
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FanatSerj
1632907789
Мне "Шериф" Бердыевский Ростов напомнило, которые тоже не боялись ни каких авторитетов и тоже набирали очков в копилку страны больше чем остальные вместе взятые. И самое забавное большинство тех игроков ещё играют и в Зените и в Сочи, только почему то этим клубам это не помогает. Так что тут не в лимите дело, а хотя бы в желании выигрывать, а не "отбыть" очередной матч на поле.
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33!
1632908552
Шериф имеет такое же отношение к Молдавии, как Шахтёр к Украине (то есть никакого)))
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Из Твери Леха
1632921268
Нам такие "шерифы" точно не нужны. Неужто кому приятно будет наблюдать за 11 африканцев условных в составе российской команды? В финалах кубка уефа 05 и 08 играло 6 и 7 россиян.
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Рубинище
1632921759
Красавцы. Привет лимиту
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