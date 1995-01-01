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    «Шериф» в текущем евросезоне набрал 15 очков в таблицу коэффициентов УЕФА, все клубы РПЛ – 8,5

    После победы над «Реалом» в матче группы Лиги чемпионов (2:1) молдавский «Шериф» достиг отметки в 15 очков для таблицы коэффициентов УЕФА в этом сезоне. Молдавия входит в таблице в тройку лучших стран сезона-2021/22.

    Российские клубы суммарно набрали в нынешним евросезоне 8,5 очка. Место в таблице – 38-е.

    • «Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.
    • Следующий соперник – «Интер».

    «Шериф» одержал вторую победу в ЛЧ. Это больше, чем у российских клубов за два евросезона

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1176

      Alex Y 2 минуты назад

      Ха ха ха уделали все наши клубы)

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      Рейтинг: +12093

      ilichkadr 13 минут назад

      В Тирасполе будет иная игра. Насуют Шерифу по самое не могу.

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      Рейтинг: +9744

      Cleaner > ilichkadr 5 минут назад

      Не думаю. Победы в Мадриде показывают силу команды. А победы одна за другой говорят о стабильности Шерифа. Этой осенью с молдаванами просто не будет никому.

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      Рейтинг: +1798

      spam2009 13 минут назад

      Прямо скажем - Шериф отскочил, но как говорится безумству храбрых поем мы песню, и не только мы. Трусливый бомжевик даже не пытался что-то создать, а пулял на отбой.

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      Рейтинг: +9744

      Cleaner 17 минут назад

      Шериф КРУТ!

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      Рейтинг: +7211

      Fusballer 45 минут назад

      В Шерифе играет 5-10 состав сборной Бразилии. Поэтому не удивительно. А стоимость состава вообще копейки. Раз в 10-15 меньше наших "топ-клубов".

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      Рейтинг: +13293

      Dominator777 48 минут назад

      Ну, блин...Просто нет слов!!!

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