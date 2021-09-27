Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Мы должны уважать «Реал», но не бояться»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против «Реала».

«Завтра нам предстоит сыграть с очень сильным клубом. Для нас это большая честь. Мы очень хотим завтра выйти на этот прекрасный стадион и показать хорошую игру.

Противостоять нам будет самый сильный соперник. Все ребята готовы к этому. Мы прошли очень длинный путь, чтобы завтра сыграть с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу».

Самое важное – мы не должны бояться. Уважать – да, но бояться нам не нужно. Мы должны выйти и сыграть как можно лучше как в обороне, так и в атаке.

Понятно, что любая команда думает о победе, мы в том числе, но мы понимаем силу «Реала». Прежде всего мы хотим достойно выглядеть. А как оно будет – пусть нас рассудит футбольное поле.

Мы достаточно неплохо изучили «Реал», посмотрели достаточно много игр. У них очень много хороших футболистов, топ-игроков. Мы очень уважаем этих футболистов, но не боимся их», – сказал Вернидуб.