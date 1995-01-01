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    Вернидуб: «Пока «Шериф» не думает о выходе в плей-офф, ничего экстраординарного мы не сотворили»

    Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб дал комментарий после матча группы Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Молдаване вырвали победу на 90-й минуте.

    «Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», – сказал украинец.

    • «Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.
    • Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.
    • Следующий соперник – «Интер».

    «Шериф» в текущем евросезоне набрал 15 очков в таблицу коэффициентов УЕФА, все клубы РПЛ – 8,5

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    Источник: УЕФА

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