Вернидуб: «Пока «Шериф» не думает о выходе в плей-офф, ничего экстраординарного мы не сотворили»

Главный тренер «Шерифа» Юрий Вернидуб дал комментарий после матча группы Лиги чемпионов против «Реала» (2:1). Молдаване вырвали победу на 90-й минуте.

«Пока мы еще не думаем о выходе в плей-офф, ведь ничего экстраординарного мы пока не сотворили. Мы просто движемся вперед шаг за шагом. Впереди еще четыре важнейших матча. Когда наступит пора заключительной игры, тогда и поговорим о следующей стадии», – сказал украинец.

«Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов.

Это дебютный сезон молдаван в группе Лиги чемпионов.

Следующий соперник – «Интер».

«Шериф» в текущем евросезоне набрал 15 очков в таблицу коэффициентов УЕФА, все клубы РПЛ – 8,5

«Шериф» одержал вторую победу в ЛЧ. Это больше, чем у российских клубов за два евросезона

Тренер «Шерифа» Вернидуб: «Мы должны уважать «Реал», но не бояться»