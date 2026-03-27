Карпин признался, что у него нет информации о сборной Никарагуа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о предстоящем товарищеском матче с Никарагуа.

– У сборной Никарагуа новый тренер, поэтому вся информация, которая ранее появилась в сети, не соответствует действительности. Даже я не очень понимаю, что от них ожидать – не говоря уже о футболистах.

Понятно, что сборная Никарагуа сильнее команды Брунея и Кубы. Но до уровня Перу или Чили она не дотягивает – будем объективными.

– Какие задачи ставятся перед командой?

– Задачи прежние: играть в свой футбол. Надо контролировать мяч, использовать прессинг.

– Не хочется что‑то новое попробовать?

– Идеи есть, но мы собираемся не так часто. Главное – чтобы футболисты вспомнили, что мы же нарабатывали. Если добавлять много нового, они могут запутаться. Понятно, что в клубах играют по‑разному.

Для нас принципиально выигрывать любой матч и по возможности делать это уверенно. Но, конечно, есть и другие важные аспекты.