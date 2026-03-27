Сборная России пропустила от Никарагуа из-за грубой ошибки Сафонова

В эти минуты проходит товарищеский матч между сборной России и сборной Никарагуа. Россияне не смогли оставить ворота в неприкосновенности.
На 16-й минуте у гостей забил Оскар Асеведо. У России пропустил вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов.
- Матч Россия – Никарагуа проходит в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». На «Бомбардире» есть прямая текстовая трансляция. Ее ведет Андрей Ерофеев.
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
