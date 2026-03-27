Бевеев оценил строгость Талалаева и Карпина

Защитник «Балтики» и сборной России Мингиян Бевеев ответил на вопрос о строгости главных тренеров его клуба и национальной команды Андрея Талалаева и Валерия Карпина.

– Как вам второй приезд в сборную? Чувствуете ли себя уже своим?

– Во второй раз требования понятнее, стараюсь их выполнять. В первый приезд ребята хорошо приняли, всe прошло хорошо.

– Кто строже – Андрей Викторович [Талалаев] или Валерий Георгиевич [Карпин]?

– Сравнивать их тяжело, это разный подход. Кто-то пытается надавить психологически, мы больше времени проводим вместе, он чувствует и знает. Здесь игроки более опытные, никого учить не нужно, и в плане дисциплины все всe знают и понимают. Другой уровень и подход.

– Кому отдашь этот спортивный костюм? Первый ты отдал отцу.

– Этот себе оставлю.

– По новым правилам ФИФА на аут теперь будет даваться пять секунд. Ты главный специалист по аутам у нас и часто долго к ним готовишься. Что думаешь об этом нововведении?

– Хороший вопрос. Будет интересно, может, за полгода я ещe ногами добавлю – это тоже понадобится.

– Взяли шефство над Петровым, который впервые приехал в расположение сборной?

– Это больше к Александру Сильянову, они вместе росли и играли.