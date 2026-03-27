Ловчев сказал, нужно ли было пригласить Соболева в сборную России

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что форвард «Зенита» Александр Соболев заслужил вызов в сборную России.
– Сегодня он без вопросов заслужил вызов в сборную. Он приличный игрок, в «Спартаке» играл хорошо, да, был спад в «Зените». Там играют техничные ребята, бразильцы, а Соболев не такой. Но в конце концов он с ними тренируется и сейчас находится в хорошем состоянии. Почему вызывают непонятно кого, а его нет? Это никто не объясняет.
- 29-летний Соболев в последний раз играл за сборную России 20 ноября 2023 года в товарищеском матче с Кубой (8:0).
- В 2026-м форвард в 6 матчах за «Зенит» забил 4 гола и сделал 1 ассист.
